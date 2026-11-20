1 of 3

LECCE – “Salviamo gli alberi del Salento”: si è riunito oggi a Palazzo dei Celestini a Lecce un tavolo di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori per fare il punto sul futuro del patrimonio arboreo del Salento, anche alla luce della crescente diffusione della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), sulla tutela delle pinete, dei viali alberati e, al tempo stesso, per sensibilizzare le comunità.

L’iniziativa, legata alla Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, è stata voluta dalla Provincia di Lecce, in collaborazione con Regione Puglia, Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Lecce e la Sezione Sud Salento di Italia Nostra.

Informazioni, consapevolezza e misure che aiutino a ricostruire il patrimonio verde è il focus sui cui si è incentrato l’incontro pubblico odierno, convocato dal presidente della Provincia Fabio Tarantino. Un’occasione di riflessione, che ha messo a confronto Regione, Comuni, organismi scientifici e professionali, associazioni per discutere su un programma di attività condivise.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino: “Dopo la Xylella, il Salento non può permettersi di affrontare una nuova emergenza ambientale senza una strategia condivisa. La diffusione della cocciniglia tartaruga mette a rischio le nostre pinete, un patrimonio fondamentale per il paesaggio, la qualità della vita e l’economia turistica. Come Provincia vogliamo promuovere un coordinamento stabile tra Regione, Comuni e organismi scientifici, partendo da una mappatura delle aree colpite, dalla definizione di interventi tecnici condivisi e dall’individuazione delle risorse necessarie. La tutela degli alberi esistenti deve procedere insieme al progetto di riforestazione del Salento che abbiamo inserito nelle nostre linee di mandato. L’obiettivo è superare la logica degli interventi isolati e costruire un programma territoriale di prevenzione, tutela e recupero del nostro patrimonio arboreo”.

In un articolato confronto sono intervenuti la consigliera provinciale con delega all’Ambiente Laura Alemanno, l’assessore Regione Puglia Cristian Casili, l’agronomo del paesaggio mediterraneo Bruno Vaglio, lo storico, geografo e saggista Michele Mainardi, il responsabile provinciale dell’Osservatorio Fitosanitario regionale Angelo Giovanni Delle Donne, per Italia Nostra Marcello Seclì. Presenti alcuni rappresentanti dell’Università del Salento e gli studenti e le studentesse dell’Istituto Presta Columella di Lecce, accompagnati dalla docente Anna Miglietta.

L’iniziativa di oggi si inserisce appositamente nella cornice della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, occasione da cogliere per richiamare l’attenzione sul valore ambientale, paesaggistico ed ecologico del patrimonio arboreo e sulla necessità di contrastarne il progressivo impoverimento.

Nell’incontro è stato dedicato spazio agli approfondimenti tecnici e scientifici sul caso cocciniglia tartaruga, ma anche all’analisi delle condizioni complessive delle pinete del Salento, con particolare riferimento alla diffusione del parassita, alle attività di monitoraggio, alle possibili misure di prevenzione e contenimento e alle strategie di tutela e recupero delle aree maggiormente interessate.

Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata ai contributi degli organismi scientifici e fitosanitari competenti e alle criticità riscontrate dalle amministrazioni locali nella gestione e conservazione del patrimonio arboreo.