LECCE – Anche quest’anno gli operatori commerciali potranno contribuire a decorare la città senza alcuna istanza al Comune e senza burocrazia. “È con estremo piacere che il sottoscritto Assessore all’Urbanistica, unitamente al dirigente del settore, comunica di aver confermato, anche per le festività 2026-2027, la “Direttiva” che prevede la possibilità di installare decorazioni natalizie in Città senza necessità di richiedere autorizzazione alcuna – spiega Gianpaolo Scorrano, assessore all’Urbanistica – Rispetto all’anno scorso, inoltre, è stato ampliato tanto il periodo di validità della direttiva, che resterà in vigore da oggi 20 novembre al 15 gennaio 2027, quanto la platea di utenti che non sarà più limitata alle sole attività commerciali ma anche a quelle artigianali e alle associazioni. In questa maniera l’Amministrazione Comunale intende venire incontro a tutti coloro i quali vorranno contribuire a rendere Lecce ancor più bella, addobbata e illuminata durante le festività natalizie, senza gravare su cittadini e uffici con adempimenti che non migliorano l’efficienza ma sottraggono solo tempo prezioso. In un periodo storico dove la burocrazia fa purtroppo da padrona è quanto mai necessario snellire le procedure e venire incontro alla cittadinanza; questo è l’obiettivo del settore urbanistico e dell’amministrazione tutta a nome della quale si coglie l’occasione per augurare a tutti i leccesi Buone Festività”.

LE NORME DA RISPETTARE PER GLI ADDOBBI NATALIZI:

Periodo e destinatari. Dal 20 novembre 2026 al 15 gennaio 2027, esercizi commerciali, attività artigianali, bar, ristoranti, associazioni e altre attività aperte al pubblico possono installare addobbi natalizi nel territorio comunale senza presentare domanda al Comune, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva.

Dal 20 novembre 2026 al 15 gennaio 2027, esercizi commerciali, attività artigianali, bar, ristoranti, associazioni e altre attività aperte al pubblico possono installare addobbi natalizi nel territorio comunale senza presentare domanda al Comune, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva. Decorazioni ammesse. Luminarie a LED a basso consumo, leggere e rimovibili, ghirlande, piccoli ornamenti e addobbi per vetrine, ingressi e facciate. Sono ammessi anche piccoli alberi di Natale, presepi e altri allestimenti a terra, purché privi di ancoraggi fissi e collocati in modo da lasciare libero il passaggio.

Luminarie a LED a basso consumo, leggere e rimovibili, ghirlande, piccoli ornamenti e addobbi per vetrine, ingressi e facciate. Sono ammessi anche piccoli alberi di Natale, presepi e altri allestimenti a terra, purché privi di ancoraggi fissi e collocati in modo da lasciare libero il passaggio. Sicurezza e circolazione. Gli addobbi devono rispettare il Codice della strada e le norme elettriche e di pubblica sicurezza. Devono garantire il libero passaggio dei pedoni, in particolare delle persone con disabilità, e il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. È vietato interferire con segnaletica, semafori e impianti pubblici.

Gli addobbi devono rispettare il Codice della strada e le norme elettriche e di pubblica sicurezza. Devono garantire il libero passaggio dei pedoni, in particolare delle persone con disabilità, e il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. È vietato interferire con segnaletica, semafori e impianti pubblici. Tutela degli spazi e decoro. Le installazioni devono rispettare il decoro urbano e i diritti dei terzi, salvaguardando il manto stradale, gli edifici, le facciate, gli infissi, gli arredi urbani e i beni tutelati. Le immagini devono richiamare la tradizione natalizia. Sono vietate la pubblicità sugli addobbi e le emissioni sonore.

Le installazioni devono rispettare il decoro urbano e i diritti dei terzi, salvaguardando il manto stradale, gli edifici, le facciate, gli infissi, gli arredi urbani e i beni tutelati. Le immagini devono richiamare la tradizione natalizia. Sono vietate la pubblicità sugli addobbi e le emissioni sonore. Installazioni escluse. La procedura semplificata esclude strutture permanenti, impianti elettrici complessi, elementi fissati stabilmente al suolo o agli edifici e tappeti, passatoie o simili che possano costituire un pericolo. Per le installazioni che interessano beni vincolati occorre il parere della Soprintendenza.

La procedura semplificata esclude strutture permanenti, impianti elettrici complessi, elementi fissati stabilmente al suolo o agli edifici e tappeti, passatoie o simili che possano costituire un pericolo. Per le installazioni che interessano beni vincolati occorre il parere della Soprintendenza. Responsabilità e controlli. Il titolare dell’attività risponde della sicurezza e della manutenzione delle decorazioni e degli eventuali danni a terzi. Il Comune può effettuare controlli e chiedere la rimozione degli allestimenti irregolari.

• Rimozione: tutti gli addobbi devono essere completamente rimovibili e vanno rimossi entro il 15 gennaio 2027.