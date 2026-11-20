SALENTO – C’è ancora tempo per iscriversi alla prima edizione 2026/2027 della Rassegna Pianistica per Giovani Talenti – “Memorial Alessia Quarta”, l’iniziativa musicale promossa e organizzata dall’Associazione AMadeuS – Scuola di Formazione Arte, Musica e Spettacolo in collaborazione con l’Associazione Culturale Viva Mente APS ETS. Per agevolare la partecipazione e rispondere alle numerose richieste pervenute, il comitato organizzatore ha infatti deciso di prorogare ufficialmente il termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione al 12 dicembre 2026.

La proroga offre un’ulteriore opportunità ai giovani pianisti solisti desiderosi di mettersi in gioco e valorizzare il proprio percorso artistico.

Il concorso si articola in due fasce d’età, ovvero la Categoria A riservata ai musicisti dai 9 ai 13 anni e la Categoria B dedicata ai ragazzi dai 14 ai 16 anni, entrambe suddivise nelle sezioni di Musica Classica (Sezione A) e Musica Moderna e Jazz (Sezione B).

Inoltre, proprio a seguito del grande interesse riscontrato, l’organizzazione ha aperto le porte anche ai giovanissimi talenti sotto i 9 anni, prevedendo per loro una partecipazione fuori concorso con una quota di iscrizione ridotta a 15 euro e la possibilità di essere selezionati per un’esibizione speciale durante la serata di premiazione.

Come previsto dall’articolo 10 del regolamento, l’iniziativa intende premiare non solo la preparazione tecnica, ma anche la sensibilità artistica, l’impegno, la capacità interpretativa, l’originalità e la potenzialità musicale dei candidati, mettendo in palio borse di studio del valore di 300 euro per ciascuna sezione.

Il bando integrale e il modulo d’iscrizione aggiornati con la nuova scadenza del 12 dicembre 2026 sono già disponibili e scaricabili sul sito www.culturaoltre14.com

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per inviare la propria candidatura è possibile scrivere all’indirizzo email rassegnapianonovoli@libero.it oppure contattare telefonicamente la segreteria organizzativa al numero 342 6200822