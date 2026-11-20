LECCE – Martedì 24 novembre 2026 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce (ex Convitto Palmieri, Piazzetta Carducci), nella Sala Archivio Carmelo Bene, in occasione del Bicentenario di Carlo Collodi, si terrà la presentazione dal vivo di “Pinocchio REadyMADE. Un progetto composito” di Antonello Cassinotti. Antonello Cassinotti, che da oltre diciotto anni porta in scena “Pinocchio. REadyMADE”, ha realizzato una pubblicazione in cui testo e immagine si incontrano, così come musica e parole si incontrano in scena. Durante l’incontro verrà presentato il volume, l’autore alternerà il dialogo alla performance dal vivo. A fare da sfondo, lo scenario affascinante offerto dalla Sala Archivio Carmelo Bene. Ingresso libero.

Una lettura surreale, leggera, affascinante, cruda e divertente nello stesso tempo. Il Pinocchio di Carlo Collodi, a duecento anni dalla nascita dell’autore, diviene testo e pretesto scenico incontrando la musica, l’immagine fotografica e la riflessione. Un punto di partenza che è attraversamento, stupore, incessante dialogo tra le arti. Pinocchio REadyMADE è il tassello di un percorso che si compone di oggetti e visioni sempre differenti, per un progetto composito scritto e coordinato da Antonello Cassinotti.

Il volume ha ottenuto il patrocinio culturale gratuito della «Fondazione Nazionale Carlo Collodi» – «1826-2026 – Carlo Lorenzini Collodi».

Antonello Cassinotti (1961). È attore e performer e membro fondatore de IL GRUPPO TEALTRO e delleAli Teatro. All’attività teatrale con delleAli Teatro affianca la collaborazione con altre realtà di teatro contemporaneo, come attore, performer o regista. Animato da una tensione poetica di natura interdisciplinare trova lo stimolo di partenza di ogni suo lavoro in solo o in collaborazione con altri a volte in un immaginario visivo, a volte sonoro e in altre occasioni ispirato dalle pratiche del movimento. Tuttavia è nel mondo dei suoni e nello specifico nell’indagine della voce che investe una particolare passione concependo il proprio corpo come strumento.

Infatti è teso a elaborare atti performativi che possano investire l’apparato sensorio dello spettatore attraverso un linguaggio che vuole definirsi SONORO, musicale, dove il gesto, l’oggetto, la luce e tutta la macchina scenica partecipano a una composizione. Con queste premesse realizza installazioni o contesti visivi in cui agisce in prima persona, propone letture di poesia sonora, sia come interprete sia come autore. Tutti i lavori di carattere visivo, come molte delle sue elaborazioni concettuali sono dedicate ad autori e/o artisti di cui stima e ammira gesti e pensiero. Ama Duchamp, Beuys, Giacometti, Tinguelyn, Cage… Ha al suo attivo numerose collaborazioni, partecipando a numerosi festival, rassegne e a eventi legati all’improvvisazione in interazione con danza, pittura, musica e video. Svolge inoltre attività di insegnamento con l’intenzione di portare alla consapevolezza del gruppo di lavoro lo stretto rapporto che intercorre tra voce e corpo performativo. Si riconosce nelle pratiche Fluxus di cui si fa interprete clandestino proponendo un teatro dove un’arte rispetta l’altra.

Fotografie di Valeria Codara, Presentazione di Luciano Pagano, Scritti di Giuseppe Goisis, Maurizio Giannangeli, Giancarlo Nino Locatelli, Antonello Cassinotti, Kuynhsams Avalsoray.