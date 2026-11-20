LECCE – L’associazione apre ufficialmente i battenti, e scatta l’invito alla città: venute tutti a trovarci nella nostra sede e a vedere cosa facciamo. Il sodalizio si chiama “VIVA.io aps”, la sua sede è a Lecce in via Eboli 30, dove domani, sabato 21 novembre, si potranno dalle 17 in poi conoscere dalla viva voce delle protagoniste le attività e gli obiettivi dei prossimi mesi dell’associazione, “che si muove tra arte, artigianato e scienza”, spiegano le interessate, “in un percorso da raccontare e vivere insieme con attività creative, artistiche e divulgative”.

Le protagoniste dell’associazione sono Amelia Sielo, psicoterapeuta, arte-terapeuta e ceramista, Gabriella Freuli, artista poliedrica, Caterina Micati, giocoliera di parole e Alessandra Esposito, ingegnera per professione, divulgatrice per passione.

L’associazione “VIVA.io aps” trae origine dal desiderio di creare un luogo speciale “in cui la profonda e più autentica natura individuale venga accolta nelle sue molteplici espressioni”, spiegano ancora le protagoniste. “Uno spazio e un tempo dedicato con amore e passione alla crescita personale, al riconoscimento della profondità delle radici di ognuno di noi, a fiorire e generare frutti”. Un’occasione per ciascuno di sperimentare e condividere percorsi culturali, artistici e terapeutici che abbiano come finalità la promozione e il benessere individuale e collettivo: “L’opportunità di ri-trovare la gioia dell” ‘io che vive”, poiché è questo il senso augurale che abbiamo voluto attribuire al nome dell’associazione”.