In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Inner Wheel Club di Tricase – Santa Maria di Leuca, con il patrocinio della Città di Tricase, organizza per mercoledì 25 novembre 2026 una Marcia di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere, coinvolgendo cittadini, studenti, scuole, associazioni e istituzioni in un momento di partecipazione, riflessione e impegno collettivo. L’appuntamento è fissato alle ore 10:30 in Piazza Cappuccini, da dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza Pisanelli, nel cuore della città.

L’iniziativa aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”, sostenuta da UN Women nell’ambito di UNiTE to End Violence against Women and Girls, lanciata nel 2008 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di mobilitare governi, istituzioni e società civile per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze entro il 2030. Il simbolo distintivo della campagna è l’arancione, un colore brillante e ottimista che rappresenta la speranza in un futuro libero dalla violenza. Ogni anno, dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani, si svolgono i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, un periodo di mobilitazione internazionale durante il quale cittadini, associazioni e istituzioni sono invitati a indossare il colore arancione e a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione. Il messaggio della campagna è universale: la violenza contro le donne e le ragazze deve essere contrastata in ogni contesto, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e nelle comunità, tanto in tempo di pace quanto nelle situazioni di conflitto.

In questo impegno globale si inserisce l’azione di International Inner Wheel, che attraverso la propria rete di Club promuove iniziative di informazione, solidarietà e sensibilizzazione, contribuendo a diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla parità. A Tricase, al termine della marcia, dopo i saluti istituzionali, saranno protagonisti gli studenti delle scuole del territorio, che proporranno letture, riflessioni, flash mob e coreografie dedicate al tema della violenza di genere. Un’occasione per dare voce alle nuove generazioni e sottolineare il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione della violenza e nella costruzione di relazioni basate sul rispetto reciproco. Anche la città aderirà simbolicamente alla campagna: Palazzo Gallone sarà illuminato di arancione per tutta la durata dei 16 giorni di attivismo, diventando un segno visibile dell’impegno della comunità e della sua partecipazione a un movimento di sensibilizzazione che coinvolge tutto il mondo.

La marcia vuole essere non soltanto un momento di riflessione, ma soprattutto un invito alla partecipazione e alla responsabilità collettiva, perché il contrasto alla violenza comincia anche dai gesti quotidiani, dall’educazione al rispetto e dalla capacità di non rimanere indifferenti. “Unisciti a noi! Perché il cambiamento comincia anche da un passo fatto insieme”, è l’appello degli organizzatori.