Giovedì 19 novembre Daria Falco e Bruno Galeone e Barza Ensemble per il festival MareAperto nel Centro Culturale Mediterranea

LECCE – Sino al 10 dicembre nel Centro Culturale Mediterranea di Palazzo dei Celestini (Via Umberto I) a Lecce prosegue la diciassettesima edizione di MareAperto. Giovedì 19 novembre (ingresso con contributo di 5 euro | posti limitati | info e prenotazioni +393475468393 – festivalmareaperto@gmail.com) il festival accoglierà due concerti per seguire altrettante rotte musicali. Alle 19:30, la voce e i tamburi a cornice di Daria Falco incontreranno la fisarmonica e il pianoforte di Bruno Galeone in Manointsoa – Il passo del mare. Il titolo del loro secondo lavoro discografico riprende una parola malgascia che significa “buon proseguimento” e racchiude il senso di un cammino condiviso tra Salento e Madagascar. Canti, ritmi e melodie avvicinano le radici africane alle tradizioni del Sud Italia, raccontando il mare attraverso le relazioni tra le sue sponde. Alle 20:30, il Barza Ensemble presenterà I Giardini di Mirto. Nato nel 2023 nell’ambito di BarsentoARTE, il gruppo conduce una ricerca sul patrimonio musicale antico e popolare del Mediterraneo. Flauti, violino, oud, chitarra, viola da gamba e percussioni alternano momenti meditativi e danze, lasciando spazio all’improvvisazione. Il repertorio restituisce gli echi delle rotte percorse nei secoli da popoli e culture, rileggendoli attraverso il confronto tra strumenti e sensibilità differenti.

Giovedì 26 novembre la poesia, il teatro e la canzone napoletana di Loro di Napoli, con Maurizio Pellegrini e Giuseppe De Trizio, lasceranno spazio a Confini Labili, progetto che intreccia le sonorità pugliesi con quelle di altre sponde del Mare Nostrum. Giovedì 3 dicembre la proiezione del documentario Il grano, il cielo, il filo spinato precederà il concerto Campo 65, in cui la voce di Maria Moramarco riporta alla luce la storia del campo di prigionia tra Altamura e Gravina in Puglia. A seguire, con Amaryllis, Samuel Mele e Mattia Manco accosteranno le melodie della Grecìa Salentina ai modi e ai ritmi della musica ottomana e mediorientale. Giovedì 10 dicembre concluderanno il ciclo Dalila Spagnolo, che presenterà l’album Nudo Cuore Nuda Voce, e il Claudio Prima Trio, tra canzone d’autore e world music.

Il festival è promosso dall’associazione culturale Manigold, con la direzione artistica di Claudio Prima, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, il Museo Castromediano e il Centro Culturale Mediterranea. MareAperto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 «Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti», e di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Puglia Sounds e la Rete Italiana World Music.

PROGRAMMA

Giovedì 26 novembre (ingresso con contributo di 5 euro | posti limitati | info e prenotazioni +39 3475468393 – festivalmareaperto@gmail.com) alle 19:30, il progetto Loro di Napoli porterà in scena la ricchezza poetica, teatrale e musicale della città partenopea. Maurizio Pellegrini, attore e cantante, accompagnato dalla chitarra di Giuseppe De Trizio, attraversa il teatro di Eduardo De Filippo, i versi di Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, le canzoni della tradizione ottocentesca e alcune rarità del repertorio umoristico. Tra malinconia e ironia, lo spettacolo dà voce a storie e personaggi dell’immaginario napoletano, rendendo omaggio anche a Eduardo Scarpetta. Alle 20:30, spazio a Confini Labili con Paolo Pace, Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe, tre musicisti legati all’esperienza dei Radicanto e a un percorso segnato anche dalle collaborazioni con Raiz, Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti. Voce, corde e fiati esplorano le relazioni tra la cultura musicale pugliese e le tradizioni mediterranee. Ricerca, rielaborazione e scrittura d’autore si intrecciano in un concerto che restituisce i materiali della tradizione alla sensibilità del presente.

Giovedì 3 dicembre (ingresso con contributo di 5 euro | posti limitati | info e prenotazioni +39 3475468393 – festivalmareaperto@gmail.com) la serata si aprirà alle 19:30 con Campo 65, progetto dedicato alla grande struttura di detenzione realizzata tra Altamura e Gravina in Puglia, che durante la Seconda guerra mondiale ospitò migliaia di prigionieri alleati provenienti da diverse parti del mondo. Prima del concerto sarà proiettato Il grano, il cielo, il filo spinato, documentario prodotto da Suoni della Murgia, con la regia di Gianfranco Pannone e Valerio Burli, che ricostruisce una vicenda rimasta a lungo ai margini della memoria pubblica. A seguire, la voce e i testi di Maria Moramarco, la chitarra classica e preparata di Luigi Bolognese e le percussioni etniche di Francesco Marcello Sette daranno forma a un racconto di prigionia, nostalgia, paura e speranza. Le canzoni, radicate nella tradizione dell’Alta Murgia, mettono in relazione le esperienze individuali con la storia collettiva e con le domande che quella vicenda continua a porre al presente. Alle 20:30, Samuel Mele e Mattia Manco presenteranno Amaryllis, un itinerario tra Salento e Oriente nato dal lavoro discografico O Fiuro Tos Krifò. L’oud e il ney di Mele dialogano con la fisarmonica di Manco, accostando la tradizione della Grecìa Salentina alle modalità e ai ritmi della musica colta ottomana e mediorientale. Composizioni originali e canti d’amore costruiscono un ascolto raccolto, nel quale le melodie antiche alimentano una ricerca espressiva contemporanea.

Giovedì 10 dicembre (ingresso con contributo di 5 euro | posti limitati | info e prenotazioni +39 3475468393 – festivalmareaperto@gmail.com) l’ultimo appuntamento di questo ciclo prenderà il via alle 19:30 con Dalila Spagnolo, che presenterà dal vivo Nudo Cuore Nuda Voce, terzo concept album della cantautrice pugliese, con la produzione artistica di Luigi Russo e il contributo di NuovoImaie. La voce è al centro di un percorso sulla vulnerabilità e sull’identità: diventa ritmo, armonia, loop e paesaggio sonoro, muovendosi tra pop d’autore, elettronica, jazz e radici mediterranee. Il dialetto salentino incontra la lingua inglese, mentre la dimensione personale dei testi si apre a questioni collettive, dalla guerra al cambiamento climatico. Ricerca vocale e tecnologia concorrono così alla costruzione del racconto musicale. Alle 20:30, chiusura con Claudio Prima Trio. La voce e l’organetto diatonico del musicista e compositore salentino, direttore artistico di MareAperto, incontrano il violoncello di Marco Schiavone e il flauto di Clara Blavet in un progetto tra canzone d’autore e world music contemporanea. Dopo le esperienze con BandAdriatica, Seme, Adria, Manigold, La Répétition e Forrò Navigante, e le collaborazioni con Goran Bregović e Giovanni Sollima nell’ambito della Notte della Taranta, Prima propone un repertorio che accosta composizioni originali e riletture della tradizione. Canti d’amore, serenate, ritmi balcanici e sonorità mediorientali si alternano in un concerto che considera la musica popolare una materia viva, da esplorare e trasformare attraverso la scrittura e l’incontro tra musicisti.

Inizio ore 19:30. Ingresso con contributo di 5 euro