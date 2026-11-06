Torino – Lecce, è la 16esima volta in casa dei granata: finora solo due vittorie

Per la 11esima giornata il Lecce, dopo nove mesi, ritorna allo “Stadio Olimpico Grande Torino” (questa denominazione è stata data nel 2016; è il vecchio “Stadio Comunale” inaugurato nel maggio del 1933 dal Segretario del Partito fascista di Benito Mussolini, il salentino, l’On. Achille Starace, nato a Sannicola, allora frazione di Gallipoli). Il Torino ospita il Lecce, in campionato, per la 16esima volta. Nelle precedenti 15 partite (12 in Serie A e 3 in B) i giallorossi hanno ottenuto 2 vittorie (entrambe in Serie A e per 1-2), 4 pareggi (due 0-0, un 1-1 e un 2-2) e 9 sconfitte (due 1-0, due 2-0, due 3-0, due 3-1 e un 4-2). Le reti fatte dal Lecce sono state, quindi, 11 e quelle dal Torino 27.

Nelle 12 partite in Serie A il bilancio del Lecce è di 2 vittorie (due 1-2), 3 pareggi (due 0-0 e un 1-1) e 7 sconfitte (due 1-0, due 2-0, due 3-0 e un 3-1), gol del Lecce sono stati 6 e quelli del Torino 18.

I 10 giallorossi che hanno segnato in casa del Torino sono stati, nell’ordine: Pasculli (1986), Bellucci e Bachini (1997), Casale (1999), Lucarelli (doppietta nel 2000), Popescu (2002), Corvia e Giacomazzi (2009) e Farias e Mancosu (2019).

In tredici anni, dal 1986 al 1999, in sei partite, il Lecce ottenne un solo pareggio (uno 0-0) e cinque sconfitte con quattro reti fatte e quindici subite.

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate nel capoluogo piemontese tre volte.

Il 31 agosto 1980, nel 7° girone eliminatorio, i granata di mister Ercole Rabitti s’imposero sui giallorossi di mister Bruno Mazzia (dopo la nona giornata sarà esonerato e arriverà Giovanni Di Marzio) per 4-0. Il Torino fu primo nel girone con 7 punti.

Il 18 agosto 2012, nel 3° Turno eliminatorio, il Torino dell’ex mister Gian Piero Angelo Ventura (d.s. il leccese Gianluca Petrachi) sconfissero il Lecce di mister Franco Lerda (dopo la 20esima giornata sarà esonerato e sostituito da mister Antonio Toma) per 4-2 (le reti del Lecce di Jeda e Daniele Corvia su rigore).

Il 28 ottobre 2020, nel 3° Turno eliminatorio, i granata di mister Marco Giampaolo sconfissero i giallorossi di mister Eugenio Corini per 3-1 d.t.s. (1-1 al 90’). Il Lecce era passato in vantaggio al 22’ con il polacco Mariusz Pawel Stepinski.

Alla fine del campionato di Serie A 1985/86 si disputò il “Torneo Estivo 1986”. Parteciparono solo le squadre di Serie A escluse le quattro semifinaliste della Coppa Italia (Como, Fiorentina, Roma e Sampdoria). Il Lecce, nel 3° girone, affrontò il Torino, sul suo campo, il 28 maggio 1986; finì 5-0 per i granata.

La partita Torino – Lecce con il maggior numero di spettatori si giocò nel nuovissimo “Stadio Delle Alpi” (fu la prima volta su quel campo; era stato inaugurato nel 1990 e sarà demolito nel 2009) l’11 novembre 1990, all’ottava giornata; finì 2-0. I presenti, quel giorno, furono 28.994.

È la quarta volta che un Torino – Lecce si gioca nel mese di novembre. Nei tre precedenti, un pareggio (2-2 nel 2009) e due sconfitte (2-0 nel 1990 e 3-0 nel 1993). Non si è mai giocato nei mesi di marzo, maggio e dicembre.

Nella sua storia il Lecce ha giocato, fuori casa, nel giorno 7 novembre, le seguenti cinque partite: una in Serie A (ko per 2-1 in casa della Cremonese nel 1993), una in B (ko per 2-1 a Taranto nel 1976) e tre in C con due pareggi e una sconfitta.

La prima sfida in campionato tra le due squadre nel capoluogo piemontese risale a 40 anni fa. Si disputò nel primo campionato del Lecce in Serie A, il 19 gennaio 1986, alla 18esima giornata. Quel giorno i granata di mister Luigi Radice giocarono con questa formazione: Copparoni; Corradini, Francini (9’ Ezio Rossi, un ex); Zaccarelli, Junior, Ferri; Beruatto, Sabato, Schachner, Dossena, Comi. I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Eugenio Fascetti risposero con: Negretti; Danova, Stefano Di Chiara; Enzo, Vanoli, Miceli; Raise, Barbas, Pasculli, Alberto Di Chiara, Nobile. L’arbitro fu il signor Luciano Luci di Firenze. Il Lecce si portò in vantaggio al 27’ con l’argentino Pedro Pablo Pasculli e così si chiuse il primo tempo. Nella ripresa, proprio al primo minuto, il Torino pareggiò grazie alla sfortunata autorete di Stefano Di Chiara, il Lecce accusò il colpo e al 68’ i granata si portarono in vantaggio con il terzino destro Corradini e ancora non paghi, al 75’, con il brasiliano Junior, arrivò il gol del definitivo 3-1. Alla fine di quel campionato (a sedici squadre) la Juventus con 45 punti vinse lo scudetto (proprio a Lecce), il Torino fu quinto con 33 e il Lecce fu ultimo con 16. I giallorossi retrocessero in Serie B insieme al Pisa (23) e al Bari (22), furono proprio le tre squadre che un anno prima erano state promosse in Serie A.

Il Lecce ottenne il primo pareggio nella seconda partita. Il 12 febbraio 1989, alla 17esima giornata (in quella stagione la Serie A passò da 16 a 18 squadre), i giallorossi di mister Carlo Mazzone, davanti a 22.453 spettatori, uscirono imbattuti contro i granata di mister Claudio Sala (uno dei grandi giocatori del Torino negli anni Settanta); finì 0-0. Mister Sala a dicembre aveva sostituito l’esonerato “Gigi” Radice e per le ultime cinque giornate sarà lui a essere esonerato e arriverà Sergio Vatta. L’arbitro fu il signor Pietro D’Elia di Salerno. Alla fine di quel campionato il Lecce ottenne la sua prima storica salvezza in Serie A e anche il migliore piazzamento della sua storia in Serie A; fu nono con 31 punti (oggi, con i tre punti per la vittoria, sarebbero stati 39) e il Torino finì al quartultimo posto con 27 punti e, dopo trent’anni, retrocesse in Serie B. Il tutto si decise proprio all’ultima giornata al Via del Mare quando i giallorossi sconfissero proprio i granata per 3-1.

Dopo questa partita, nelle successive quattro (due in A e due in B; dal 1990 al 1999) il Lecce ne usci sempre sconfitto realizzando solo tre reti e subendone dodici.

La prima vittoria in casa del Torino arrivò alla settima partita. Il 9 gennaio 2000, alla 16esima giornata, allo “Stadio delle Alpi”. I giallorossi del presidente Mario Moroni (patron: Giovanni Semeraro) e di mister Alberto Cavasin, davanti a 15.594 spettatori, si portarono in vantaggio al 66’ con il bomber Cristiano Lucarelli. I granata di mister Emiliano Mondonico pareggiarono all’81’ con Ferrante su calcio di rigore che l’arbitro Diego Preschern di Mestre aveva concesso per un fallo del brasiliano Juarez su Calaiò. Al 90’, però, arrivò il gol-vittoria siglato ancora da Lucarelli (furono 15 i suoi gol in quella stagione) che fissò, così, il risultato finale sull’1-2. I giallorossi protagonisti di quella storica vittoria furono: Chimenti; Juarez, Viali, Savino; Balleri (80’ Traversa), Conticchio, Lima, C. Bonomi, Colonnello (70’ Pivotto); Sesa (86’ Cipriani), Lucarelli. È giusto ricordare che anche in quella stagione il Lecce, in casa, alla penultima giornata, confisse i granata per 2-1; i sei punti presi contro il Torino furono determinanti per la terza salvezza in Serie A (13esimo con 40 punti) e al Torino per la seconda volta fu fatale il Via del Mare; finì al quartultimo posto con 36 punti e fu, ancora una volta, retrocessione in Serie B.

La seconda e, finora, ultima vittoria arrivò il 16 settembre 2019, alla terza giornata (di lunedì). Il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani e di mister Fabio Liverani sconfisse il Torino di mister Walter Mazzarri per 1-2. Le reti: 35’ Farias (L), 58’ rigore Belotti (T), 73’ Mancosu (L). I granata giocarono con questa formazione: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (34’ Laxalt); Meité Baselli, (72’ Verdi), Rincon, Aina; Belotti, Berenguer (46’ Zaza). I giallorossi risposero con: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (81’ Shakhov), Tachtsidis, Tabanelli; Falco, Lapadula (63’ Babacar), Farias (63’ Mancosu). Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Sassari). Spettatori: 21.620 (1.200 i tifosi leccesi nel settore ospiti). Ci fu l’esordio del senegalese Babacar. La fine della partita fu fischiata al 101’ perché l’arbitro si attardò molti minuti al VAR per un presunto rigore al 95’ nell’area del Lecce.

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, nove mesi fa. Il 1° febbraio 2026, alla 23esima giornata, il Torino dell’ex mister Marco Baroni sconfisse il Lecce di mister Eusebio Di Francesco per 1-0. Il gol-partita lo mise a segno al 29’ lo scozzese Ché Adams. I granata giocarono con: Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Vlašić, İlkhan (70’ Prati), Casadei (70’ Anjorin), Lazaro (70’ Obrador); Zapata (Kulenović), Adams (89’ Njie). I giallorossi, invece, con: Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel (65’ Gaspar), Siebert, Gallo; Ramadani (89’ Ngom), Coulibaly; Pierotti (78’ Álex Sala), Gandelman (65’ Banda), Sottil (78’ N’Dri); Cheddira. L’arbitro fu il signor Simone Sozza della provincia di Monza e della Brianza. Gli spettatori furono circa 6.000 (c’era contestazione nei riguardi del presidente Cairo) dei quali 1.489 i leccesi solo nel settore ospiti. Ci fu l’esordio di Oumar Ngom.