Arbitro di Torino – Lecce, fischia l’imprenditore abruzzese Feliciani: per la terza volta con i giallorossi

La partita sarà arbitrata dal Signor Ermanno FELICIANI della Sezione A.I.A. di Teramo.

L’arbitro FELICIANI ha 35 anni. Ẻ nato il 18 giugno 1991 ad Atri (Teramo).

Ė residente a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Ė laureato in Giurisprudenza (dopo il diploma al Liceo Classico).

Professione: Imprenditore.

Fa parte della CAN A-B dalla stagione 2022/23.

Ha esordito in Serie B il 21 agosto 2022 in Cosenza – Modena (2-1).

Ha esordito in Serie A il 5 novembre 2022 in Empoli – Sassuolo (1-0).

Il signor FELICIANI ha diretto, finora, 258 partite, delle quali, 44 in Serie A, 27 in B e 3 in Coppa Italia.

Ė LA TERZA VOLTA CHE DIRIGE UNA PARTITA DEL LECCE E ANCORA FUORI CASA.

Finora, per i giallorossi, una vittoria e una sconfitta.

Questi i due precedenti :

25.10.2025 Udinese – LECCE 3-2 (reti per l’Udinese al 16’ Karlstrӧm, al 37 Davis e all’89’ Buksa e per il Lecce al 59’Berisha su punizione, al suo primo gol con il Lecce e al 96’ N’Dri – spettatori 21.104 dei quali 1.330 leccesi solo nel settore ospiti)

16.02.2026 Cagliari – LECCE 0-2 (reti: 65’ Gandelman e 76’ Ramadani – al 91’ espulso il collaboratore tecnico del Lecce Giampiero Pinzi per proteste – esordio in assoluto di Sadik Fofana; al 92’ è subentrato a Coulibaly – spettatori 16.133 dei quali circa 300 leccesi solo nel settore ospiti)

L’arbitro FELICIANI con il TORINO

Il signor FELICIANI ha diretto, finora, 5 partite dei granata (tutte in Serie A; quattro in casa e una fuori).

Nelle QUATTRO gare in casa il Torino ha ottenuto una vittoria e tre pareggi .

Nell’unica trasferta ha subito un pesante 6-0 in casa del Como nello scorso gennaio.

… ha diretto anche una partita del Torino Primavera 1 (in casa con sconfitta).