MELENDUGNO – Torre Sant’Andrea cambia volto. Sono iniziati i lavori per il rifacimento della vasta area che va dall’ex faro sino alla casa demolita, l’ex ristorante Il Faro, davanti ai faraglioni. Previsti camminamenti, lo smantellamento dell’asfalto nelle aree pubbliche che sarà sostituito con un fondo in brecciolino di cava ecosostenibile, panchine e aiuole. La spesa prevista è di 215mila euro, rivenienti da fondi comunali.

“La nostra Marina di Torre Sant’Andrea viene ormai considerata tra i luoghi più iconici del turismo del Salento e di tutta la Puglia -dichiara il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: Particolarmente amata soprattutto dagli stranieri, è definita la Babele del Salento perché vi si parlano tutte le lingue del mondo in quanto attrae viaggiatori da tutte e cinque i continenti. Era giusto ed importante intervenire, puntando alla sua completa riqualificazione con materiali ecocompatibili e in armonia con il mare e la natura circostante”.

Il vicesindaco Mauro Russo con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio sottolinea l’importanza dell’intervento: “Dopo la demolizione del rudere abbandonato, che ospitava l’ex ristorante il Faro, davanti ai faraglioni di Torre Sant’Andrea, che conferiva a tutto il luogo un’immagine di degrado e di abbandono e strideva con la bellezza del paesaggio, avviamo interventi ecosostenibili, togliendo l’asfalto dalle aree di proprietà pubblica, creando aiuole e aree dove sarà gradevole sostare per godere della vista del mare. La demolizione del rudere davanti ai faraglioni di Sant’Andrea è stato un atto di coraggio e di responsabilità, che la nostra Amministrazione si è assunta, per garantire sicurezza e restituire ai luoghi il loro fascino incontaminato”.

A firmare il progetto sono l’architetto Antonio Sergio e l’ingegnere Fabrizio Leo. Responsabile unico di procedimento l’ing. Pietro Millefiori. Che cosa è previsto nel dettaglio? Sarà tolto l’asfalto per sostituirlo con fondo di brecciolino di cava, una soluzione realizzata con tecnologia ecocompatibile che permette di trasformare il terreno in strade solide e funzionali, dove non vola polvere, non si deposita fango e non si formano buche. Saranno realizzate aiuole e 33 stalli, di cui due riservati a persone con handicap. Infine sarà sistemata tutta l’area dinanzi ai faraglioni.

Il progetto fa il paio con quello appena avviato (con fondi CIS) per il lungomare Nord di Torre dell’Orso e che riguarderà anche la zona sud di Torre Sant’Andrea con il ripristino degli originari muretti a secco e camminamenti. In un secondo momento nella zona dell’ex faro sorgerà anche un prefabbricato per l’Infopoint e i servizi.