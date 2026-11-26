LECCE – Classé, ristorante di pesce di Lecce, ha ricevuto il premio Miglior Carta dei Vini d’Italia della Guida de L’Espresso 2027.

Il riconoscimento è stato consegnato a Simone De Mitri, direttore generale e sommelier del ristorante, durante la cerimonia del 25 novembre al Pirelli HangarBicocca di Milano, alla presenza del curatore Luca Gardini. Nella stessa edizione Classé ottiene anche i Tre Cappelli, il giudizio della guida sulla cucina, e diventa così l’unico locale di Lecce e provincia premiato con i Cappelli.

La carta, con migliaia di etichette, è costruita sulla rarità più che sui numeri. Accanto ai nomi leggendari di Piemonte, Toscana, Champagne e Borgogna trovano spazio i territori che stanno rinnovando il proprio prestigio, dalla Spagna alla Germania, fino a Jura, Rodano e Loira, e i piccoli produttori che stanno scrivendo la storia del vino di oggi: bottiglie difficili da trovare anche nelle grandi città del vino.

«Non mi interessa quante bottiglie ho, mi interessa quali», commenta Simone De Mitri. «Una carta così ha senso solo se la racconti bene: dal grande nome che tutti sognano di assaggiare almeno una volta al vigneron che fa poche migliaia di bottiglie e che tra dieci anni sarà introvabile. Questo premio è di tutta la squadra, e un po’ anche di Lecce.»

Alle spalle di Classé c’è Ittica De.Mar., principale distributore ittico del Salento con flotta propria: il pescato viene scelto ogni giorno alla fonte. Crudi di mare, crostacei vivi dagli acquari, gamberi viola di Gallipoli, sushi di tradizione giapponese e una selezione di carni frollate compongono una carta costruita intorno alla materia prima.

«Il pesce lo scegliamo noi, ogni mattina», aggiunge De Mitri. «È il nostro vantaggio, ma anche una responsabilità: chi si siede da noi deve sentire la differenza al primo assaggio.» Classé si trova in Viale della Libertà 93b, a pochi minuti dal centro storico di Lecce.