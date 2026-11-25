LECCE – Prima avrebbe minacciato i poliziotti con un coltello, ferendosi a una mano. Poi, una volta in ospedale, avrebbe minacciato il personale sanitario e danneggiato con un calcio il supporto di un defibrillatore. Protagonista un 49enne residente a Lecce, arrestato dalla polizia il 23 novembre scorso per minaccia aggravata dall’uso di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’intervento è scattato poco dopo le 13, quando le Volanti della Questura sono state inviate nell’abitazione dell’uomo per una segnalazione relativa a una persona in forte stato di agitazione che minacciava di togliersi la vita. All’arrivo degli agenti, il 49enne impugnava un coltello di circa 25 centimetri e intimava a tutti di non avvicinarsi.

Ma la situazione è presto degenerata ulteriormente. Dopo aver puntato la lama contro la propria gola e lo stomaco, l’ha rivolta verso i poliziotti, minacciandoli. Nonostante gli inviti a gettare l’arma, si è colpito più volte sul dorso della mano sinistra, procurandosi alcune ferite. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e disarmarlo.

Sedato dal personale sanitario, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Lecce. Poco dopo, tuttavia, la polizia è tornata in ospedale perché l’uomo e avrebbe aggredito il personalei sanitario, pronunciando frasi minacciose anche durante la valutazione psichiatrica, e rifiutando il prelievo ematico per gli accertamenti tossicologici.

Raccolti i propri documenti, quindi, il 49enne si è diretto rapidamente verso l’uscita e ha colpito con un calcio la colonnina di sostegno del defibrillatore presente nel reparto, danneggiandola.

L’uomo, già denunciato per episodi analoghi il 7 e il 10 novembre, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.