“Il voto contrario all’emendamento del consigliere Cera non è un voto contrario agli agricoltori pugliesi. La proposta prevedeva di sottrarre cinque milioni di euro al fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale per destinarli a contributi a fondo perduto alle imprese agricole. È evidente che una variazione di questo tipo, pur non comportando un aumento della spesa complessiva, riduce le risorse disponibili per altre eventuali necessità della Regione”. Lo ha evidenziato il consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico, Stefano Minerva in replica alle accuse del consigliere della Lega, Napoleone Cera, che durante il Consiglio aveva presentato un emendamento alla variazione di bilancio per destinare 5 milioni di euro ai piccoli agricoltori contro il caro carburante. L’emendamento non è stato accolto dalla maggioranza.

“Serviva – ha spiegato Cera – a non lasciare indietro i più piccoli: chi lavora pochi ettari, chi ha mezzi di trent’anni, chi non ha un ufficio che gli segue le pratiche”. “Siamo consapevoli dell’urgenza di dare risposte agli agricoltori. Il caro gasolio è parte di una crisi più ampia che riguarda i costi dell’energia, dei fertilizzanti, dell’acqua e l’insufficiente remunerazione delle produzioni. Una crisi – ha sottolineato il capogruppo dem – che richiede un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali, compreso il governo nazionale”.

“Come Partito Democratico siamo disponibili a confrontarci, già nell’ambito della prossima manovra di bilancio, sulle risorse e sugli strumenti più efficaci per sostenere il comparto. L’obiettivo – ha concluso Minerva – deve essere quello di garantire risposte tempestive alle imprese agricole e, al tempo stesso, costruire le condizioni affinché il lavoro degli agricoltori torni a produrre un reddito dignitoso”.