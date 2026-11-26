LECCE – Molestata davanti al bancone di un bar, aggredita e trascinata all’esterno e, infine, rapinata del cellulare. Con il suo aggressore subito dopo pronto a formalizzare la richiesta estorsiva: 50 euro e una prestazione sessuale in cambio della restituzione del cellulare. La vittima, una giovane leccese, non soggiace alle richieste: denuncia e consente agli agenti della Squadra mobile di arrestate l’aggressore: Mohammed Youssef Abdel Sattar Khamis, un cittadino egiziano di 21 anni, ora condannato a 3 anni di reclusione così come stabilito dai giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino), con le accuse violenza sessuale, rapina, tentata estorsione, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni della vittima e di tre poliziotti.

L’episodio risale all’alba del 14 agosto. La donna è in compagnia del fidanzato un un bar del capoluogo salentino. Non appena il fidanzato si allontana, la donna viene sorpresa alle spalle dal suo aggressore: il 21enne cerca un approccio con la ragazza leccese; lei cerca di divincolarsi,raggiunge il bancone e spera così che il giovane molli le avances. Il 21enne, in realtà, diventa ancora più aggressivo e violento: insegue la giovane, si avvicina, le sfila la borsetta, la trascina all’esterno facendola ruzzolare per terra. Nel frattempo sopraggiunge il fidanzato, che affronta l’egiziano. Quest’ultimo, però, ha la meglio e scappa con la borsa della donna con all’interno soldi (500 euro) e telefonino. La vittima, però, non si dà per vinta. Si presenta in Questura. E denuncia.

Con i poliziotti si mette alla ricerca del suo aggressore che ricontattato con il cellulare di un suo amico ribadisce la richiesta:soldi e sesso per restituire il cellulare. Nel frattempo gli agenti rintracciano il giovane, si verifica una colluttazione (tre agenti dovranno fare ricorso alle cure mediche così come la vittima con vari traumi guaribili in una decina di giorni). Il cellulare viene recuperato ma non il denaro. Il giovane viene arrestato e condotto in questura e poi in ospedale in condizioni psicofisiche alterate per l’assunzione di droghe. Subito dopo per il 21enne si aprono le porte del carcere “perché – come riportato nell’ordinanza – è l’unica misura idonea a scongiurare ulteriori reati della stessa fattispecie”. Non appena verranno depositate le motivazioni, l’avvocato Riccardo Mele potrà impugnare la sentenza in Appello.