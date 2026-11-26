LECCE – Il cantiere è fermo, i lavori sono rimasti a metà e da maggio Palazzo Carafa aspetta una risposta dal Ministero dell’Ambiente. A tenere bloccata la riqualificazione di piazza San Michele Arcangelo, nel quartiere San Pio di Lecce, è il via libera a completare l’opera e a rendicontare la spesa oltre i termini fissati. Senza quella risposta, il Comune rischia di perdere in tutto o in parte un finanziamento da 523.516 euro e di dover attingere al proprio bilancio per riaprire il cantiere. A riportare la vicenda in Consiglio comunale è Antonio De Matteis, consigliere di Lecce Domani e presidente della XII Commissione Controllo. La seduta convocata ieri mattina per fare il punto sui lavori è stata rinviata per l’assenza del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla. De Matteis ha quindi deciso di rivolgersi all’amministrazione con un’interrogazione datata 25 novembre, chiedendo una risposta scritta e documentata.

Davanti alle Case Magno, dietro le recinzioni, restano opere incomplete, materiali e terra di risulta. Il progetto da 545.637,80 euro, di cui 22.121,80 a carico del Comune, rientra nel programma ministeriale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. L’idea era ridurre le superfici impermeabili per mitigare il caldo estivo e ricavare uno spazio di aggregazione per il quartiere. Il progetto prevedeva nuove alberature, pavimentazioni drenanti e giardini pluviali per raccogliere l’acqua piovana, oltre a fontane a spruzzo, coperture ombreggianti e un’area gioco con un sistema di recupero delle acque.

L’esecutivo fu approvato il 30 maggio 2024. Il 17 febbraio 2025 arrivò l’approvazione della proposta di aggiudicazione e il 12 marzo si aprì il cantiere. Il cartello indicava l’8 settembre 2025 come data di fine lavori. La consegna slittò prima al 30 novembre e poi al 30 aprile 2026, termine fissato dal Ministero. A marzo, però, restavano ancora diverse opere da realizzare. Il 13 maggio si apprese in commissione che gli uffici avevano avviato la procedura di risoluzione del contratto con la prima impresa. A settembre il dirigente dei Lavori pubblici, Giovanni Puce, confermò che il contratto era stato risolto per grave inadempimento, a causa del mancato rispetto dei tempi di esecuzione e consegna.

Nella seduta del 23 settembre Puce spiegò che la seconda impresa in graduatoria aveva manifestato informalmente la propria disponibilità a subentrare. Per arrivare a un nuovo affidamento servivano però l’interpello formale e la verifica dei requisiti. Gli uffici stimavano almeno altri sei mesi tra le procedure e il completamento dei lavori. È il margine di tempo su cui Palazzo Carafa attende da maggio una risposta ministeriale, sollecitata dagli uffici. La disponibilità della seconda impresa, da sola, non basta a far ripartire il cantiere. Prima di assumere un nuovo impegno di spesa, il Comune vuole la certezza di poter utilizzare le risorse assegnate. A settembre la somma residua indicata per chiudere l’intervento era di circa 250mila euro, a cui potrebbero aggiungersi gli importi recuperati attraverso la penale e la garanzia fideiussoria del precedente appalto. Anche queste procedure richiedono tempo. Puce aveva prospettato il ricorso ai fondi comunali qualora il via libera ministeriale non arrivasse.

Con l’interrogazione, De Matteis chiede alla sindaca Adriana Poli Bortone, ad Anguilla e, per gli aspetti tecnici, a Puce di mettere per iscritto quanto è stato già realizzato e pagato, quali risorse restano e quali scadenze valgono per il completamento, il collaudo e la rendicontazione. Il consigliere di minoranza vuole sapere quando il Ministero sia stato informato della sospensione e della risoluzione del contratto, se abbia concesso proroghe formali, a che punto sia il nuovo affidamento e se il Comune rischi contenziosi, richieste risarcitorie o maggiori spese. L’interrogazione riguarda anche la custodia, la sicurezza e il decoro dell’area durante lo stop. Alla risposta dovranno essere allegati, secondo la richiesta del consigliere, il provvedimento di risoluzione, gli eventuali verbali di sospensione, lo stato delle opere, il quadro economico aggiornato, le comunicazioni con il Ministero e il nuovo cronoprogramma, se già predisposto. Per i residenti di San Pio, dopo tre scadenze superate, resta da sapere quando potranno tornare a usare la piazza e con quali risorse il Comune intenda completarla.