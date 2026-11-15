Tre giovani su quattro desiderano figli: l’indagine della Fondazione Foresta sfata un luogo comune sulla denatalità

LECCE – I giovani desiderano ancora diventare genitori. Tra i 1.399 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato nell’anno scolastico 2025/26 al Progetto Scuole della Fondazione Foresta ETS, il 72,6% afferma di volere figli in futuro, senza differenze di genere. Il 19,9% risponde di non saperlo ancora, mentre il 7,5% dichiara di non desiderarne. Un dato che invita a riconsiderare una delle spiegazioni più ricorrenti della denatalità italiana: l’idea che le nuove generazioni abbiano semplicemente perso interesse per la famiglia e per la genitorialità.

Nel campione esaminato non sembra essere così. Quasi tre studenti su quattro immaginano i figli nel proprio futuro. La questione diventa allora comprendere che cosa accada, negli anni successivi, tra un desiderio ancora largamente presente alla fine dell’adolescenza e la possibilità concreta di trasformarlo in un progetto di vita. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la famiglia di origine. Il fatto che i genitori siano sposati, separati o divorziati non mostra, da solo, una chiara relazione con il desiderio di avere figli. Le differenze diventano invece molto più evidenti quando ai ragazzi viene chiesto come vivono le relazioni all’interno della propria famiglia.

Tra chi esprime un’elevata soddisfazione per la propria vita familiare, il 75,6% immagina di diventare genitore, senza differenza di genere tra maschi e femmine; fra chi riferisce una soddisfazione bassa la percentuale scende al 54,7%. Una distanza simile si osserva rispetto all’ascolto e al sostegno ricevuti dai genitori: desidera figli il 76,4% degli studenti che percepiscono un forte sostegno familiare, contro il 57,5% di chi lo considera scarso.

E tra i ragazzi che riferiscono di essersi sentiti spesso soli, incompresi o in difficoltà all’interno della propria famiglia, la percentuale di chi desidera diventare genitore si ferma al 60,4%, rispetto al 78,1% di chi non vive questa condizione o la sperimenta solo raramente.

“Questi risultati suggeriscono che per comprendere come i giovani immaginano la famiglia di domani non basta osservare la struttura della famiglia in cui sono cresciuti”, sottolinea il professor Carlo Foresta, presidente della Fondazione Foresta ETS. “Essere figli di genitori sposati, separati o divorziati sembra contare meno della qualità delle relazioni vissute ogni giorno. Sentirsi ascoltati, sostenuti e poter contare su rapporti familiari positivi può accompagnarsi anche a un modo diverso di immaginare la propria vita adulta”.

Anche la vita relazionale dei ragazzi mostra differenze significative. Tra gli studenti che dichiarano di avere una relazione sentimentale stabile, l’82,4% desidera diventare genitore; tra i single la percentuale è del 67,3%.

Non significa che essere fidanzati a diciotto anni determini le scelte familiari dell’età adulta. Il risultato suggerisce però che la possibilità di sperimentare relazioni affettive soddisfacenti si accompagna più frequentemente alla capacità di immaginarsi, in futuro, all’interno di un progetto di coppia e di famiglia.

“Prima ancora di chiederci quanti figli faranno questi ragazzi, dovremmo chiederci quale futuro riescono a immaginare per sé”, prosegue Foresta. “La progettualità nasce anche dalla possibilità di pensarsi dentro relazioni stabili, di sentirsi sostenuti e di percepire il futuro come uno spazio nel quale vale la pena investire. Il tema della natalità viene spesso affrontato quando i giovani arrivano ai trent’anni, ma le rappresentazioni della famiglia e della vita adulta iniziano a costruirsi molto prima”.

Accanto alle relazioni compare anche una componente sociale. Tra gli studenti che collocano la propria famiglia nella fascia socio-economica bassa o medio-bassa, il 64,2% desidera diventare genitore. La percentuale sale al 73,6% nella fascia media e al 74,4% in quella medio-alta o alta.

La differenza non significa che le condizioni economiche determinino le future scelte riproduttive, né che un adolescente possa già prevedere la propria situazione lavorativa da adulto. Mostra però come l’idea di costruire una famiglia possa intrecciarsi precocemente con la percezione delle opportunità e della sicurezza economica disponibili.

“Dire che i giovani non fanno figli perché non li desiderano rischia di essere una semplificazione”, afferma il professor Andrea Di Nisio, docente presso l’Università Pegaso e promotore dell’evento. “Nel nostro campione il desiderio c’è ed è largamente maggioritario. La domanda dovrebbe essere piuttosto che cosa accade tra quel desiderio, che vediamo già negli adolescenti e nei giovani adulti, e la possibilità concreta di trasformarlo negli anni successivi in un progetto di vita. Lavoro, casa e stabilità economica sono certamente fondamentali, ma anche la qualità delle relazioni e la fiducia nel futuro fanno parte dello stesso problema”.

I risultati dell’indagine saranno presentati e discussi il prossimo 13 novembre a Lecce, in occasione dell’incontro con le scuole “Giovani, salute e identità senza tabù”, in programma dalle 9.00 alle 13.00 presso il Convento degli Agostiniani, organizzato da Fondazione Foresta ETS e dall’Università Telematica Pegaso, con il patrocinio di Comune della Città di Lecce, Università del Salento, Ordine dei Medici di Lecce, ASL di Lecce. Un momento di confronto diretto con gli studenti sui temi della salute, delle relazioni, dell’identità e delle prospettive con cui le nuove generazioni guardano al proprio futuro.

Per la Fondazione Foresta, parlare di denatalità significa dunque interrogarsi non soltanto sulle condizioni in cui i giovani potranno avere figli tra dieci o quindici anni, ma anche su quanto il desiderio che oggi esprimono riuscirà, in futuro, a trovare le condizioni per diventare realtà.

Nota metodologica

L’analisi riguarda 1.399 studenti delle scuole superiori che hanno compilato in forma anonima il questionario della Fondazione Foresta ETS nell’anno scolastico 2025/26. Il campione è composto prevalentemente da studenti di 18 e 19 anni.

Il desiderio di genitorialità è stato analizzato distinguendo le risposte “sì”, “no” e “non so”. Le associazioni con variabili familiari, relazionali e sociali sono state valutate mediante analisi descrittive e modelli multivariati. Trattandosi di uno studio trasversale basato su risposte autoriferite, i risultati descrivono associazioni e non permettono di stabilire rapporti di causa ed effetto.