Lequile, ultimati due nuovi asili nido: più spazi e servizi per le famiglie

LEQUILE – Due nuovi asili nido per ampliare i servizi dedicati alla prima infanzia e dare una risposta alle esigenze delle famiglie. Il Comune di Lequile ha ultimato i lavori delle strutture di via Cesareo Panzera e della frazione di Dragoni, finanziate con fondi Pnrr per un investimento complessivo di 672mila euro. A mostrare ai cittadini il risultato dell’intervento è stato il sindaco Vincenzo Carlà, che in un video pubblicato sulla propria pagina social ha accompagnato il pubblico all’interno del nido di via Cesareo Panzera.

La struttura potrà accogliere fino a 28 bambini, distribuiti in due sezioni, ed è dotata di un’area interamente recintata, con accessi separati per veicoli e pedoni. Completati i lavori, il passaggio successivo riguarda gli arredi: ulteriori risorse del Pnrr serviranno ad attrezzare sia gli ambienti interni sia gli spazi esterni. Lo stesso percorso è previsto per il secondo nido, realizzato a Dragoni. Per conoscere i tempi di apertura e le modalità di accesso al servizio occorrerà attendere le successive comunicazioni dell’amministrazione. Un elemento qualificante dei due interventi riguarda i consumi e la sostenibilità degli edifici. “I nuovi asili nido sono ad alta efficienza energetica, dotati di un impianto fotovoltaico capace di produrre sino a 15 kW”, sottolinea Carlà.

Il sindaco rivendica inoltre il lavoro condiviso che ha consentito di portare a termine le opere: “Grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra dell’ufficio tecnico e degli assessori delegati un’altra opera è stata ultimata, offrendo ulteriori servizi alla nostra comunità”. Con la conclusione dei cantieri, Lequile compie così un passo concreto verso il potenziamento dell’offerta educativa: due strutture che, una volta arredate e attivate, potranno diventare un sostegno quotidiano per i genitori e un luogo di crescita per i più piccoli.