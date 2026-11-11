Inchiesta usura ai danni di un meccanico: i cinque indagati rispondono alle domande

LECCE – Al via gli interrogatori dei cinque presunti cravattari coinvolti nell’inchiesta u un giro di usura ai danni di un meccanico. E tutti e cinque gli indagati hanno deciso di parlare. Nello specifico, Giampiero Schipa, 58enne leccese, assistito dagli avvocati Antonio Savoia e Giancarlo Dei Lazzaretti, ha parlato dell’agenda (elemento centrale nell’inchiesta) sequestrata nel corso delle indagini dalla Guardia di finanza alla vittima precisando che si trattava di informazioni su questioni di denaro per alcuni lavori effettuati.

Non si è sottratto al confronto neppure il leccese Sergio Taurino, di 59 anni, che, alla presenza dei propri avvocati Raffaele Benfatto e Mariangela Calò, ha fermamente respinto di aver praticato tassi a strozzo al meccanico e che i ben, frutto dell’illecita attività, non sarebbero intestati a lui o a persone vicine. La difesa ha depositato istanza di scarcerazione su cui il sostituto procuratore Alessandro Prontera, titolare del fascicolo, ha già espresso parere negativo.

Nell’elenco dei soggetti arrestati compare poi anche Antonio Montinari, che, difeso dagli avvocati Fabio Corvino e Giuseppe Bianco, si è soffermato sulle auto, anche in questo caso secondo l’impostazione accusatoria le compensazioni per le somme prestate, sostenendo di averle acquistate lecitamente. Sulla scorta di una copiosa documentazione, gli avvocati hanno depositato istanza di scarcerazione. Katia Montinari, assistita dall’avvocato Benedetto Scippa, ha sostanzialmente ammesso l’addebito ed ha confermato che ha effettuato i due prestiti a Papadia. Allo stesso modo ha precisato di non essere stata mai assolutamente violenta nei suoi confronti, anzi di aver atteso tutto il tempo necessario perché le restituisse le rate che a loro volta, ogni tanto, come risulta pure dall’ordinanza, venivano suddivise in tre pagamenti. La sorella Antonella, altra indagata, non era consapevole e una volta ha ritirato, sempre come risulta l’ordinanza, dei soldi per la sorella da parte del meccanico.