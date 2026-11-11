Operaio morto in cantiere. Chiesto processo per datore di lavoro: “Ha travolto lavoratore con il cassone”

GALATINA (Lecce) – Rischia il processo G.C., 49 anni, di Galatina, titolare della Cooperativa, con l’accusa di omicidio colposo per la morte sul lavoro dell’operaio Maurizio Misciali, il 23 ottobre 2024, mentre impegnato nelle operazioni di allestimento di un cantiere edile, per la ristrutturazione di un edificio a Galatina. L’udienza preliminare è fissata per il 3 marzo 2027 davanti alla giudice per l’udienza preliminare Francesca Mariano. Le indagini lunghe e complesse, coordinate dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, si sono avvalse degli esiti dell’autopsia eseguita dal medico legale Alberto Tortorella, di più prelievi di materiale biologico dal cadavere e l’acquisizione delle conversazioni intercorse con il 118 ed il 112 oltre a una consulenza dell’ingegnere Lelly Napoli che ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Ora messa nero su bianco in un capo d’imputazione dagli inquirenti.

Quel giorno, giunto nel cantiere allestito per i lavori di ristrutturazione dell’immobile, l’imprenditore avrebbe intrapreso una manovra in retromarcia del cassone avvalendosi delle indicazioni impartite da Misciali pur non avendo una visuale diretta del lavoratore e dell’area retrostante risultando gli specchietti retrovisori bagnati dalla brina mattutina. Il datore di lavoro, ipotizza la Procura, avrebbe proseguito la retromarcia sulla base delle sole indicazioni “Vai”; “Vai” dell’operaio senza fermarsi quando l’operaio non avrebbe più impartito tali indicazioni. Così Misciali avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava in piedi sul cassone cadendo sull’asfalto in prossimità e mentre il cassone procedeva in retromarcia per accostarsi al marciapiede, sarebbe stato schiacciato riportando vari traumi rivelatisi letali. Dalle indagini, il datore di lavoro avrebbe consentito che l’operaio venisse trasportato e che rimanesse piedi sul cassone dell’autocarro durante la manovra di retromarcia su un piano di carico occupato da elementi, barriere e pedane per ponteggio in posizione instabile, esposta alle oscillazioni e alla variazioni di moto del mezzo priva di idonei appigli e protezioni contro la caduta.

C’è di più: il datore di lavoro non avrebbe fermato il veicolo quando non riusciva più a vedere o a sentire l’operaio. Spiegano gli inquirenti: “L’evento era concretamente prevedibile ed evitabile mediante la preventiva discesa del lavoratore dal cassone, la verifica diretta dell’area di manovra, l’impiego di un moviere a terra o l’immediato arresto del mezzo alla perdita del contatto visivo o acustico così determinandone l’investimento. L’operaio, originario di Sogliano Cavour, risiedeva a Noha (frazione di Galatina), era sposato ed era padre di quattro ragazzi. I suoi familiari potranno costituirsi parte civile con gli avvocati Roberto Tarantino e Carlo Basile. Come persona offesa compare anche l’Associazione Familiari e Vittime delle Strade con l’avvocato Oscar Galante. L’imprenditore è difeso dagli avvocati Luigi Covella e Daniela Sindaco.