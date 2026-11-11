Allarme bomba in decine di scuole in Italia, evacuate varie scuole nel Salento

LECCE – “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nella mail firmata Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan.

Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltreabbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”.

Una nuova scia di messaggi intimidatori sta tenendo in apprensione le scuole di tutta Italia, da Nord a Sud, con un invio massivo di mail arrivate nella mattinata di oggi alle segreterie di circa un centinaio di plessi. Tra le strutture colpite dalla minaccia figura anche il Liceo Scientifico “Giulietta Banzi Bazoli” di Lecce, dove la dirigente scolastica ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza disponendo l’evacuazione d’urgenza dell’edificio.

Studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dai locali in attesa delle verifiche delle forze dell’ordine,intervenute sul posto per le bonifiche di rito. La situazione leccese rispecchia quanto accaduto in contemporanea in numerose altre città italiane, da Roma a diversi altri centri della penisola, scatenando l’apprensione delle famiglie e congestionando i canali di comunicazione ufficiali e le chat dei genitori.

In provincia di Lecce evacuate anche il Quinto Ennio di Gallipoli, il Polo 1 di Galatina, il De Viti De Marco di Casarano, il Moccia-Vanoni di Nardò.

Nel mirino degli investigatori c’è il testo delle comunicazioni ricevute dagli istituti: un messaggio inoltrato da un mittente anonimo, firmato con lo pseudonimo “Mikhail Andropov” a nome del sedicente “Vilayat di Misoginistan”. Nella mail si sostiene di aver posizionato ordigni esplosivi nascosti in sacchetti di plastica all’interno delle aule, accompagnando l’avvertimento con proclami violenti. Le forze dell’ordine e gli specialisti della Polizia Postale sono al lavoro per tracciare l’origine dell’invio di massa e accertare la matrice dell’allarme.

Al momento sono oltre cento le scuole che hanno dato l’allarme ma il numero sta aumentando.