Via Alvino, cedimento sul bordo degli scavi: passerella chiusa e lavori urgenti nel cuore di Lecce

LECCE – Prima il cedimento, poi lo stop ai pedoni. Adesso, lungo gli scavi archeologici di via Alvino, la priorità è consolidare il perimetro che sostiene la passerella e mettere in sicurezza il passaggio. Nel cuore di piazza Sant’Oronzo, dove le indagini stanno riportando alla luce le trasformazioni della città romana e medievale, si apre così un nuovo capitolo del cantiere: intervenire sugli appoggi del camminamento per restituire stabilità al percorso che corre accanto ai resti. Secondo le informazioni che giungono da Palazzo Carafa, una parte della passerella sarebbe crollata in seguito a un cedimento nell’area interessata dagli scavi. Una situazione che ha imposto l’interdizione del transito pedonale nel tratto coinvolto. Il punto è quello compreso tra l’edicola di piazza Sant’Oronzo e il fronte del bar Alvino, a poca distanza dall’anfiteatro romano: una porzione centrale e delicata, dove lo spazio della passeggiata quotidiana si affaccia direttamente sull’indagine archeologica. Stando alla ricostruzione riferita dal Comune, gli scavi hanno provocato cedimenti lungo i margini, compromettendo il sostegno del camminamento. L’intervento punta quindi a consolidare la tenuta statica del perimetro sul quale insiste la passerella. La riapertura del percorso resta legata al ripristino delle condizioni di sicurezza: nell’ordinanza che autorizza l’occupazione del suolo pubblico non è indicata una data per il ritorno dei pedoni.

A eseguire i lavori è la M.G.M. Srl, impresa con sede a Santa Cesarea Terme. Il provvedimento comunale è l’ordinanza numero 2630, registrata il 10 novembre 2026 e firmata dal comandante della Polizia locale, Donato Zacheo. Già nell’oggetto viene richiamata l’urgenza delle opere per la “tutela della pubblica incolumità”. L’atto autorizza l’impresa a occupare con il cantiere la sede stradale di piazza Sant’Oronzo, nell’area davanti all’edicola e negli spazi individuati dal competente settore Lavori pubblici. La fascia oraria prevista va dalle 5.30 alle 18, mentre il periodo autorizzato è compreso tra il 31 ottobre e il 30 dicembre 2026. La scadenza di fine dicembre riguarda dunque la disponibilità degli spazi di cantiere e non costituisce, da sola, un termine annunciato per la conclusione delle opere o la riapertura della passerella. La richiesta della M.G.M. era stata acquisita al protocollo generale del Comune il 30 ottobre ed era arrivata all’ufficio Occupazioni suolo pubblico il 2 novembre. Nella domanda l’impresa indicava la necessità di eseguire lavori per la realizzazione di camminamenti e opere funzionali alla messa in sicurezza dell’area archeologica di via Alvino. L’ordinanza richiama anche una precedente richiesta del dirigente ingegner Puce e della responsabile del procedimento, dottoressa Cappello, datata 14 ottobre. Il documento disciplina l’occupazione degli spazi e gli obblighi dell’esecutore, senza entrare nel dettaglio delle soluzioni tecniche da adottare per il consolidamento.

L’indicazione sul rafforzamento del perimetro di sostegno della passerella arriva invece dalle informazioni raccolte a Palazzo Carafa. Per l’intera durata delle lavorazioni, l’impresa dovrà osservare le norme di sicurezza, segnalare gli ostacoli e adottare gli accorgimenti necessari a proteggere l’incolumità pubblica e privata. Sarà inoltre tenuta a pulire le strade interessate dal passaggio dei mezzi diretti al cantiere o in uscita, evitando che vengano sporcate o che vi siano dispersi materiali. Sono prescrizioni che accompagnano un intervento in uno spazio nel quale devono convivere la tutela dei reperti, le esigenze operative e il movimento delle persone attorno alla piazza. Il cedimento riporta l’attenzione sulla sistemazione dei margini dello scavo, un’esigenza già presente nel progetto dei percorsi pedonali. Il Comune aveva infatti previsto opere di contenimento e stabilizzazione, insieme ai camminamenti destinati a consentire il passaggio e l’osservazione delle strutture archeologiche. Quel quadro progettuale comprendeva palancole metalliche e puntellamenti per sostenere i bordi dell’area indagata.

Per comprendere perché si continui a scavare in questo punto bisogna tornare al rifacimento della pavimentazione di via Alvino. Alla fine del 2024, la rimozione dei basoli aveva fatto riemergere parti dell’anfiteatro romano: porzioni della cavea, il muro anulare, setti radiali e pilastri perimetrali. A spingere gli archeologi ad approfondire le ricerche è stata però soprattutto la presenza di strutture diverse, successive al monumento romano. Sono affiorate murature imponenti, costruite anche recuperando blocchi da edifici più antichi, che raccontano il riutilizzo dell’anfiteatro come elemento di difesa dell’abitato. Le indagini, proseguite per mesi, hanno così aperto una finestra sulla Lecce altomedievale e sulle tracce della città bizantina sviluppatasi sulle preesistenze romane. La Soprintendenza ha descritto un sistema di fortificazione al quale appartengono un grande muro, largo circa 3,70 metri, e una successiva torre circolare. L’ipotesi degli studiosi è che l’anfiteatro, perduta la funzione originaria, fosse diventato il fulcro di un “kastron” bizantino, una fortezza e un centro politico. Sono testimonianze che aiutano a ricostruire un periodo a lungo poco documentato della storia urbana.

Il futuro di quest’area potrebbe però svilupparsi sotto il piano della piazza. In una recente intervista il soprintendente Antonio Zunno ha illustrato la prospettiva di un percorso sotterraneo capace di collegare, dove tecnicamente possibile, gli ambulacri dell’anfiteatro alle altre testimonianze conservate nel sottosuolo. In questo scenario lo scavo di via Alvino verrebbe richiuso nell’ambito della sistemazione complessiva, ricomponendo la superficie della piazza e affidando a una visita sotterranea la lettura delle diverse epoche della città. È una prospettiva che richiede progettazione e verifiche. Nell’immediato, il passaggio decisivo resta quello imposto dal cedimento: consolidare il bordo dello scavo e rendere nuovamente sicuro il cammino accanto alla storia riemersa. Poi,