Zero Scuse, lo sport come scuola di vita: tra inclusione, parità di genere e lotta al bullismo

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​Dodici anni di attività, un bacino d’utenza che spazia dai 6 ai 70 anni e una forte componente femminile, che rappresenta circa il 40% degli iscritti. Sono i numeri della Zero Scuse SSD, raccontati dal fondatore e istruttore Eros Rollo, che ha trasformato un percorso personale fatto di sacrifici e oltre 70 match tra kickboxing e pugilato in un punto di riferimento per il territorio.

Al centro della filosofia della palestra non c’è solo l’attività amatoriale o la preparazione agonistica — come nel caso del prossimo impegno del 21 novembre a Barletta, che vedrà l’atleta Luca Licastro salire sul ring per un match di K1 Rules —, ma una forte valenza sociale.

Rispondendo alle famiglie che si rivolgono alla struttura chiedendo corsi di autodifesa contro il bullismo, la direzione ribadisce una linea netta: prima ancora di insegnare a difendersi, l’obiettivo primario è insegnare a non offendere, trasmettendo rispetto e valori sani.

Un impegno che passa anche attraverso la totale valorizzazione dello sport al femminile, sdoganando vecchi preconcetti di disciplina esclusivamente maschile e violenta, sulla scia di collaborazioni d’eccellenza come quella passata con la campionessa internazionale Gloria Peritore. Uno spazio dove sul ring si combatte individualmente, ma dove nessuno, nello sport come nella vita, sale mai veramente da solo.