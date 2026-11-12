Cantiere abbandonato, un residente a Rotundo: “Lodevole l’interessamento, ma senza allarmismi”

LECCE – Mettere in sicurezza lo stabile abbandonato e affrontare il degrado, chiarendo però la natura dei problemi segnalati ed evitando allarmismi. È il contributo al confronto di un residente di via Edoardo De Candia, che interviene con una lettera aperta indirizzata al consigliere comunale del Pd Antonio Rotundo dopo l’articolo del Corriere Salentino sul cantiere dismesso tra viale Rossini e via Enzo Sozzo. La vicenda è al centro di un’interrogazione a risposta scritta con cui il presidente della commissione Controllo XI ha chiesto all’assessore e al dirigente dell’Urbanistica quali provvedimenti urgenti siano stati adottati o si intendano adottare per tutelare la sicurezza dei cittadini e la pubblica incolumità. Nell’atto Rotundo richiama anche un sopralluogo della polizia municipale del 2025, i cui esiti erano stati trasmessi all’ufficio Pubblica incolumità. L’articolo ricostruiva inoltre le segnalazioni provenienti dal quartiere, comprese quelle sulla presenza di animali e roditori. Proprio su questo aspetto si concentra una parte della lettera: il residente invita a evitare riferimenti generici, richiama la presenza di colonie feline censite e distingue la propria esperienza quotidiana dalle criticità denunciate da altri cittadini, delle quali chiede la verifica agli uffici competenti. Alla riflessione affianca un ringraziamento all’Ufficio Ambiente della Polizia Locale, del quale sottolinea disponibilità e tempestività sulla base dei rapporti avuti personalmente.

“Degrado urbano, sicurezza e tutela del territorio: giusto intervenire, ma senza creare inutili allarmismi – spiega il residente – Un doveroso plauso all’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Lecce. Gentile Direttore, in riferimento all’articolo pubblicato sul Corriere Salentino riguardante lo stabile abbandonato tra viale Rossini e via Enzo Sozzo, desidero esprimere alcune considerazioni in qualità di cittadino residente in via Edoardo De Candia, a Lecce. Ritengo certamente lodevole l’interessamento del consigliere comunale Antonio Rotundo per una situazione di abbandono che merita attenzione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dello stabile, l’eventuale presenza di bivacchi e la tutela della pubblica incolumità. Tuttavia, mi ha colpito il riferimento generico alla presenza di ‘animali’ nelle aree interessate. Sarebbe opportuno chiarire esattamente a quali animali ci si riferisca, evitando generalizzazioni che potrebbero generare preoccupazioni ingiustificate. Ricordo che tra via Edoardo De Candia e il quartiere San Lazzaro sono presenti alcune colonie feline regolarmente censite, con animali identificati e monitorati. Qualora il riferimento generico agli animali comprendesse anche questi gatti, ritengo importante precisare che si tratta di animali tutelati dalla legge, la cui gestione e protezione rientrano nelle competenze degli enti pubblici preposti. Per quanto riguarda invece le segnalazioni relative alla presenza di roditori, personalmente, pur vivendo quotidianamente nella zona, non ho mai riscontrato situazioni tali da poter parlare di un’emergenza.

Naturalmente, eventuali criticità documentate dovranno essere verificate dagli uffici competenti. Desidero cogliere questa occasione per rivolgere, attraverso le pagine del Corriere Salentino, un sincero e pubblico elogio al commissario Luigina Vizzi e a tutto il suo staff dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Lecce. Da cittadino residente nel quartiere, posso testimoniare personalmente la professionalità, la disponibilità, la sensibilità e soprattutto la tempestività con cui questo ufficio ha sempre accolto e affrontato le mie segnalazioni. Un personale che, nella mia esperienza diretta, ha dimostrato concretamente cosa significhi essere al servizio della collettività, mantenendo un rapporto diretto con i cittadini e rispondendo con attenzione alle esigenze del territorio. Ritengo che il loro operato meriti un riconoscimento pubblico, perché troppo spesso si parla della pubblica amministrazione soltanto per evidenziarne le carenze, dimenticando di valorizzare chi quotidianamente lavora con serietà, dedizione e senso del dovere. Al commissario Luigina Vizzi e ai suoi collaboratori desidero quindi rivolgere un ringraziamento personale, convinto che la loro disponibilità e il loro impegno rappresentino un esempio positivo di vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Tornando all’interrogazione del consigliere Rotundo, ribadisco che ben vengano tutte le iniziative finalizzate alla sicurezza dello stabile e alla riqualificazione dell’area. Ma è altrettanto importante distinguere i problemi realmente accertati dalle situazioni che necessitano ancora di verifiche, evitando che riferimenti generici possano alimentare allarmismi. La tutela del decoro urbano e quella degli animali presenti sul territorio non sono obiettivi contrapposti, ma possono e devono convivere. Mi auguro pertanto che l’attenzione istituzionale si concentri prioritariamente sulla messa in sicurezza dell’immobile e sulle eventuali criticità concretamente riscontrate. Ringrazio la Direzione del Corriere Salentino per lo spazio che vorrà concedere a questa mia testimonianza, auspicandone la pubblicazione integrale, anche per dare il giusto riconoscimento a quei dipendenti pubblici che, con il proprio lavoro, contribuiscono quotidianamente alla tutela e al benessere della nostra città”.