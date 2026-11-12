Lecce commemora le Vittime della Strada: incontro di riflessione alla parrocchia San Massimiliano Kolbe

LECCE – In occasione della Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della Strada, la comunità della parrocchia di San Massimiliano Kolbe a Lecce organizza un momento di ritrovo e riflessione sul tema della sicurezza viaria.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre 2026 negli spazi parrocchiali del capoluogo salentino. L’iniziativa nasce per sensibilizzare i fedeli e la cittadinanza su un tema di profondo impatto sociale, promuovendo la cultura della prevenzione dei rischi legati alla circolazione e l’importanza del rispetto delle norme al volante.

Attraverso interventi informativi e uno spazio aperto al confronto, l’incontro offrirà un’occasione di condivisione e approfondimento sulle strategie di prevenzione dei sinistri.