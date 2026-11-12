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Dioniso, il vino, il Salento

Un percorso tematico tra archeologia, archeobotanica e mito Relazioni di: Anna Lucia Tempesta, Curatrice archeologa, Polo Biblio-Museale di Lecce; Giorgia Aprile, archeologa e archeobotanica, Polo Biblio-Museale di Lecce. Intervengono: Pietro Copani, Direttore del Castello di Copertino; Luigi De Luca, Direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce; Giuseppe Pizzolante Leuzzi, enologo della Cupertinum.