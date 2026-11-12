Dioniso, il vino, il Salento

Nella settimana della ricorrenza di San Martino, la Cupertinum – in collaborazione con il Museo Castromediano di Lecce – propone un importantissimo incontro dedicato alla cultura del vino.

Le storie che riguardano il vino e il suo consumo nell’antichità incontrano tutte, in modi diversi, il tema del rapporto tra inclusione, esclusione, mescolanza. Nel nome del vino si sono prodotte definizioni di identità, per affermare l’esistenza di gruppi di uguali da opporre a persone o a gruppi definiti come diversi. In nome del vino e per normare il suo consumo si è immaginata una divinità diversa, altra, straniera, giunta dall’Oriente e accolta nell’Olimpo dagli altri Dei ma mai sentita veramente olimpica. Per il vino e il suo consumo si è architettato un luogo apposito, l’andròn, la stanza maschile per eccellenza. In nome e per conto del vino si sono scritti e cantati epigrammi e liriche, poemi e tragedie, tra i più belli e coinvolgenti di ogni tempo. Il bere vino in compagnia, considerato in letteratura archeologica come il più compiuto e originale costume greco, basato sulla definizione identitaria della cultura e del pensiero ellenici, è la dimostrazione del più avanzato grado di compenetrazione tra culture, gruppi sociali, persone, mai più verificatosi, forse, nella storia dell’umanità.

Alcune tematiche affrontate dalla lezione con un taglio antropologico, un tono divulgativo e attenzione alla correttezza del dato scientifico: DIONISO: figlio di Zeus e Semele, il dio non si limita a insegnare agli uomini a coltivare la vite e a produrre il vino, ma presiede alle esperienze – affascinanti ma temibili – collegate al consumo di questa bevanda inebriante, e occupa, in tutta la sua complessità e molteplicità di aspetti, un posto essenziale nell’universo mitico-culturale delle genti greche. IL CRATERE: il vino nell’antichità racconta storie di mescolanza. A partire da quella fisica, di vino e acqua. Così infatti i Greci, e i popoli antichi tutti, ritenevano dovesse bersi il vino, mescolato con acqua in proporzioni variabili a seconda del grado di ubriachezza desiderato, in un vaso, il cratere, che ha nel nome la radice del verbo greco kerannymi, mescolare. IL SIMPOSIO: il contesto deputato e ritualizzato per il consumo del vino è il simposio (da syn potein, bere insieme), esperienza e struttura propriamente greca, che invade la sfera socio-culturale come quella religioso-cultuale, quella mitologica come quella letteraria e figurativa. IL VINO TRA I MESSAPI: il simposio diventa comportamento greco per eccellenza, si diffonderà in altre culture, su tutte quella etrusca e romana, ma anche tra i Messapi, soprattutto a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C.

L’incontro si concluderà con un brindisi dionisiaco con i grandi vini di Copertino e prodotti tipici del territorio.