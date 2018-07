Torna nella settimana di San Lorenzo, anche in Puglia, Calici di Stelle, la serata del Movimento Turismo del Vino in cui le produzioni dei soci incontrano l’arte, la cultura e la storia dei territori di appartenenza, nella più grande degustazione a cielo aperto d’Italia. In Puglia quest’anno la manifestazione, che compie venti anni, si presenta per la prima volta in una nuova veste, come evento itinerante in dimore della regione.

Quattro gli appuntamenti, dal 4 al 10 agosto, in location d’eccezione: da Monopoli (Masseria Garrappa) a Corato (La Locanda di Beatrice), da Manduria (Vinilia Wine Resort) a Supersano (Masseria Le Stanzie), per un viaggio attraverso 400 chilometri di paesaggi, cultura, enogastronomia, che vede anche quest’anno il rinnovarsi della collaborazione con l’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.

Oltre 60 le aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno un viaggio attraverso etichette di alto livello raccontate dai professionisti della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Spazio anche alla gastronomia nell’Area Evo & Food, con i cuochi del Consorzio La Puglia è Servita che proporranno in degustazione alcune delle migliori preparazioni del territorio, in abbinamento agli EVO dei produttori di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

E ancora Calici di Stelle in Cantina, con l’apertura speciale, il 10 agosto, di alcune delle aziende socie, per accogliere visitatori ed enoappassionati con un programma di attività collaterali.