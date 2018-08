Dal 18 sino al 26 agosto presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia, in terra toscana, si svolgerà lo Stage di Allenamento U.E.G., cui parteciperanno ginnasti junior provenienti da tutta Europa e che vedrà, tra i partecipanti, il giovane ginnasta leccese Mattia Quarta in quota alla storica società Delfino, presieduta da Patrizia Tamburrano.

Mattia Quarta, convocato dalla FGI per vestire la maglia azzurra insieme ad un solo altro ginnasta italiano (Massimo Cerfogli della Milano Gym Lab 2013) affronta questo importantissimo evento formativo accompagnato dal suo inseparabile tecnico e maestro, professor Saverio Martina. Il ginnasta leccese, classe 2005, arriva a questo importantissimo traguardo personale dopo aver affrontato una stagione sportiva molto impegnativa che lo ha visto protagonista dei Campionati Nazionali di Categoria di maggio e del Criterium di luglio.

Il programma dello Stage si presenta molto intenso sia per i tecnici accompagnatori sia, soprattutto, per gli atleti che incontreranno in questo prestigioso evento le scuole provenienti da tutta Europa, trovandosi a vivere un momento di confronto, studio ed altissima formazione all’indomani di un Campionato europeo di ginnastica artistica che ha visto protagonista l’Italia nel settore junior e che lascia quindi intravedere ottime prospettive di crescita per il futuro di questo sport.

La partecipazione all’U.E.G. rappresenta, per il giovanissimo Mattia Quarta e per il suo accompagnatore Saverio Martina, un’occasione di formazione e crescita unica, che avrà indubbiamente delle ricadute anche sul futuro formativo di tutta la Scuola del Delfino, da anni fiore all’occhiello per il Sud Italia. La crescita negli ultimi anni di questo team di ginnasti e tecnici è stata infatti esponenziale, con la vittoria di titoli sino a poco tempo fa inimmaginabili, ottenuti nonostante innumerevoli difficoltà -quali il reperimento di una adeguata sede di allenamento- frutto dell’indifferenza di istituzioni spesso non attente di fronte agli sport liquidati sbrigativamente come “minori” .

Ma, a dispetto di tutti gli ostacoli, all’ evento di Tirrenia Quarta si è preparato a lungo, non risparmiandosi mai ed affrontando con il suo allenatore lunghe sedute di allenamento senza praticamente fermarsi per una pausa estiva, supportato dal tifo e dall’affetto della sua famiglia sempre presente, dei suoi compagni di squadra e di tutta l’associazione leccese. Non resta quindi che augurare buon lavoro a questo piccolo grande “uomo” dal viso serio e dallo sguardo determinato a vedere i suoi sogni realizzati!