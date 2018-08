CASARANO – “L’atto di revoca dall’incarico di assessore del dr. Adamo Fracasso da parte del Sindaco di Casarano Gianni Stefano, notificato freddamente senza alcuna motivazione, è un grave errore politico e una mancanza di rispetto dei ruoli”. Esordisce così il comunicato ufficiale di Puglia Popolare. Nella faccenda casaranese interviene anche il coordinatore provinciale Luigi Mazzei. In casi del genere è buona norma avviare una consultazione tra le forze politiche di maggioranza e solo successivamente, dopo un leale confronto, eventualmente dichiarare lo stato di crisi politica.

“Tutto ciò non è avvenuto ed il Sindaco ha agito in solitudine non tenendo conto che Adamo Fracasso non rappresenta e non ha mai rappresentato se stesso, ma una forza politica locale che dal 2009 è presente in Consiglio, gettando le basi e le fondamenta su cui poggia l’attuale amministrazione”.

Gianni Stefano e Adamo Fracasso si sono scontrati durante il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Lo screzio in maggioranza si è trasformato in un’epurazione. Questo complica le cose per la corsa di Gianni Stefano a presidente della Provincia: ora ha un alleato in meno e Pippi Mellone gongola. Inoltre, si è scatenato un terremoto in cui in molti nella maggioranza chiedono il rimpasto. “Puglia Popolare oltre a stigmatizzare tale decisione chiede l’immediata verifica politica, tenendo conto anche del ruolo di Vice Coordinatore Provinciale ricoperto dall’Assessore Adamo Fracasso.

La politica è mediazione e soprattutto lungimiranza. Chi ha ambizioni politiche provinciali come il Sindaco Stefano, dovrerebbe tessere i rapporti con tutte le forze che possono sostenerlo. In questo caso l’errore è doppio. Chiediamo pertanto, l’immediata verifica politica senza riserve e senza preconcetti altrimenti ognuno si assumerà le responsabilità delle azioni conseguenti”.

Il Vice Coordinatore Provinciale Puglia Popolare Lecce esprime amarezza: “Prendo atto della decisone del Sindaco Stefano, per me totalmente inaspettata, di revocare il mio mandato di Assessore. Il rapporto di fiducia che sarebbe venuto meno sorprende i cittadini di Casarano quanto il sottoscritto, perché i fatti dimostrano il contrario, con un sostegno incondizionato e leale alla sua persona in ogni competizione dal lontano 2009.

Se per mancanza di fiducia si intende la richiesta di chiarimento circa la natura di un debito fuori bilancio che a mio avviso non aveva i requisiti per essere riconosciuto, oppure la volontà di attivare la riflessione di tutti i consiglieri sul percorso più idoneo in merito ad alcune vicende amministrative, allora la mia lealtà è dimostrata nei fatti per il bene di Casarano e dei Consiglieri che deliberano. Averlo detto nelle sedi opportune con chiarezza è sinonimo di rispetto dei ruoli e lealtà.

Non capisco come un percorso politico lineare, di grande responsabilità, possa provocare risentimenti così profondi da minare il rapporto di fiducia che credo di aver instaurato e mantenuto nel corso di tutta l’esperienza amministrativa.

A questo punto ho solo il rammarico di non aver dimostrato il mio disappunto rassegnando le mie dimissioni il 15 settembre scorso, dopo aver riscontrato il silenzio del Sindaco in relazione al grave atto doloso subito dalla mia famiglia. Lealtà, fiducia e amicizia si misurano anche con un semplice gesto e vicinanza reale.

Oggi registro che il Sindaco non ha avuto né coraggio né rispetto personale per comunicarmi di persona la sua decisione, con lealtà!”.