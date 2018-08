LECCE – L’agenzia regionale Puglia Valore Immobiliare ha pubblicato la procedura aperta per i lavori di realizzazione del Parco Urbano Ex Galateo di Lecce. Si compie, dunque, un altro passo in avanti verso l’atteso recupero di un’area verde al servizio della città di fondamentale importanza.

“Rispetto al progetto originario, il parco che verrà realizzato sarà maggiormente rispettoso del carattere storico del giardino dell’ex sanatorio – dichiara l’assessore all’Urbanistica Rita Miglietta – Tra le caratteristiche più importanti del progetto c’è anche la presenza di un chiosco per agevolarne la fruizione e il rifacimento della recinzione, che consentirà di percepire maggiormente dall’esterno questa area verde, preziosa per tutto il quartiere.

La realizzazione del parco sarà il preludio del recupero dell’immobile, per il quale abbiamo sottoscritto un protocollo specifico tra tutti gli attori istituzionali interessati, che segnerà la definitiva rigenerazione di un’area della città che attende da tempo di essere valorizzata”.