PUGLIA – “La Regione verifichi le cause dei ritardi e solleciti erogazione dei fondi, da parte dei Comuni, previsti dal decreto legislativo 102/2004 per i danni causati dalla Xylella Fastidiosa.” Lo dichiara il consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia Erio Congedo.

“Da molti imprenditori agricoli giungono segnalazioni, nonostante da tempo siano state completate tutte le procedure previste e le aziende abbiano perfezionato la richiesta di risarcimento.

Come è noto, infatti, la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infezione da Xylella Fastidiosa avvenuta con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del ha consentito l’accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende agricole danneggiate che, pertanto, possono fruire delle misure di intervento previste dal Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 102.

Le imprese agricole salentine che hanno fatto richiesta di risarcimenti sono circa 1600 (fonti assessorato alle Politiche Agricole della Regione), ma al momento la quasi totalità delle stesse non ha ricevuto la liquidazione del contributo a fronte dei danni subiti.

Per questo con un’interrogazione urgente all’Assessore alle Politiche Agricole ho chiesto un intervento del Governo regionale presso i comuni per verificare le ragioni dei ritardi ed eventualmente sostenete gli stessi nella velocizzazione delle procedure burocratiche per l’erogazione di fondi per il ristoro degli imprenditori agricoli”.