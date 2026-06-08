Ballottaggi. Congedo: con vittoria di Casarano e Tricase si consolida l’affermazione del centrodestra nel Salento

“Dopo la brillante affermazione di Gallipoli al primo turno, il centrodestra vince anche a Casarano con la conferma di Ottavio De Nuzzo di Fratelli d’Italia, a cui si aggiunge quella del civico di area Antonio De Donno. Si consolida così l’affermazione del centrodestra nei tre comuni salentini con popolazione superiore ai 15 mila abitanti chiamati al voto. Un risultato che rafforza il percorso di crescita e consolidamento del centrodestra e, in particolare, di Fratelli d’Italia, presente con il proprio simbolo in tutti e tre i comuni in cui si è votato con liste in coalizione. Le riconferme di Ottavio De Nuzzo di Fratelli d’Italia e di Antonio De De Donno si aggiungono alla vittoria di Flavio Fasano a Gallipoli e a quelle ottenute, tra gli altri, da Ernesto Toma a Maglie, Giuseppe Mattei a Calimera, Mariolina Pizzuto a Monteroni, Luca Leo a Uggiano La Chiesa, Antonio Cavallo a Ruffano, Giacomo Palese a Presicce-Acquarica ed Emanuele Solazzo ad Arnesano. Si tratta di un test elettorale politicamente significativo, che conferma il radicamento territoriale e la costante crescita del consenso attorno a Fratelli d’Italia e all’intera coalizione di centrodestra nel Salento. Ai sindaci Ottavio De Nuzzo e Antonio De Donno, a tutti gli eletti al primo turno rivolgo le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro nell’interesse delle rispettive comunità”. Lo dichiara Saverio Congedo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.