LECCE – “Le dimissioni della Ministra Lezzi non mi interessano, le scuse le pretendo. Vergognosi i commenti e gli insulti maschilisti sui social”. L’ex viceministra Teresa Bellanova, dopo essere stata tirata in mezzo al vortice di veleni e polemiche su TAP, bacchetta la ministra del Sud, Barbara Lezzi.

“A chi in queste ore mi chiede se la Ministra Lezzi debba o no dimettersi, dico: non è questo il punto. Non mi interessa.

La questione vera è assumere la responsabilità di ciò che si è promesso per anni ai cittadini, sapendo che si stava deliberatamente mentendo. È chiedere scusa. Per aver mentito. Per aver insultato in modo ignobile chi non mentiva. Per aver creato un clima d’odio e da caccia alle streghe.

Per aver trasformato chi non la pensava come lei in un nemico e in un bersaglio, mediatico e non.

Barbara Lezzi io l’ho combattuta e la combatto sul terreno politico, come come qualsiasi altro esponente del Movimento che ha raccontato falsità sulla vicenda Tap per strappare voti e ha costruito sulle menzogne il suo successo elettorale.

E per questo mi aspetterei più umiltà e meno violenza mediatica anche nel difendersi.

Trovo invece vergognosi ed intollerabili i commenti, le parodie, gli insulti maschilisti che in queste ore si consumano sui social.

La politica non è un pranzo di gala, per stare alle citazioni, ma sicuramente è uno spazio dove il rispetto per l’avversario è la regola principe, il grado zero. Sempre. Anche quando a noi stessi è stato negato. Questa è la mia cultura politica. Una regola a cui non sono mai venuta meno. Ed è proprio per questo che oggi le scuse sono il minimo”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova sui suo profilo fb.