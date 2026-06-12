“Che sia benedetta”: il racconto di una rinascita. Il 16 giugno la presentazione a Copertino

COPERTINO – Un viaggio attraverso la fede, la sofferenza, la speranza e la rinascita. È questo il cuore di *Che sia benedetta*, il libro autobiografico di Anna Metruccio, che sarà presentato il prossimo 16 giugno 2026 presso la Chiesa delle Clarisse di Copertino, in un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al dialogo, alla riflessione e alla condivisione.

L’opera racconta con sincerità e profondità il percorso umano e spirituale dell’autrice: sei anni di vita religiosa, l’esperienza missionaria in Messico, il confronto con la malattia e il lungo cammino verso una nuova consapevolezza di sé. Attraverso pagine intense e autentiche, Anna Metruccio offre una testimonianza che parla di fragilità, coraggio e capacità di rialzarsi dopo le prove più difficili.

Il dolore e la ricerca di senso diventano, nel racconto, occasioni di crescita interiore e di trasformazione, fino a riscoprire nella vita, anche nelle sue ferite più profonde, una benedizione possibile. Un messaggio di speranza che può raggiungere e sostenere chiunque abbia attraversato momenti di difficoltà e senta il bisogno di ritrovare fiducia nel futuro.

Anna Metruccio ha conseguito nel 2009 il diploma presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico di Nardò e nel 2015 la laurea in Scienze della Formazione Primaria, con specializzazione nella disabilità, presso l’Università di Perugia. Nel 2025 ha inoltre completato il corso di Operatore Socio Sanitario, arricchendo ulteriormente il proprio percorso formativo e professionale, sempre orientato alla cura e all’attenzione verso la persona.

Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con la dottoressa Federica Filieri, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, con la quale approfondirà i temi centrali del libro: la sofferenza, la resilienza, il valore della cura, la rinascita personale e il significato della speranza nei momenti più difficili dell’esistenza.

La presentazione del libro sarà resa possibile anche grazie al patrocinio concesso dalla Città di Copertino, segno di attenzione verso le iniziative culturali e sociali che favoriscono la crescita della comunità. L’autrice desidera esprimere la propria sincera gratitudine al Sindaco dott. Vincenzo De Giorgi, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali per la sensibilità dimostrata e per il sostegno accordato all’evento.

«Ringrazio anticipatamente la Città di Copertino per aver accolto e sostenuto questo piccolo ma significativo momento di dialogo e condivisione. Mi auguro che l’incontro possa diventare un’occasione per riflettere insieme sul valore della speranza, della resilienza e della capacità di rinascere dopo le difficoltà».

L’appuntamento è dunque fissato per il 16 giugno 2026 presso la Chiesa delle Clarisse di Copertino, dove il pubblico potrà incontrare l’autrice e conoscere da vicino la storia racchiusa nelle pagine di *Che sia benedetta*, un libro che invita a guardare la vita con occhi nuovi e a riconoscere, anche nelle prove più dure, la possibilità di una rinascita.