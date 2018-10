PESCOLUSE (Lecce) – Un tamponamento tra un’auto ed un camion cisterna causa la fuoriuscita del gpl da quest’ultimo mezzo e scatta l’allerta. È accaduto in tarda mattinata lungo la litoranea che collega Pescoluse a Lido Marini, attorno alle 11.30, quando per cause in fase di accertamento si è verificato un tamponamento tra una cisterna che trasportava gpl ed una vettura, che procedeva nella sua stessa direzione.

Fortunatamente, conducenti e passeggeri non hanno riportato alcuna conseguenza, ma una “ferita” l’ha rimediata proprio la cisterna piena di gpl, che in seguito all’impatto ha iniziato – come detto – a perdere carburante.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ugento ed i carabinieri, i primi accorsi per iniziare le procedure di messa in sicurezza della cisterna, i secondi per regolare la viabilità.

L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso e potrà protrarsi per alcune ore. La zona è stata raggiunta anche da un nucleo specializzato proveniente da Bari, che provvederà al travaso del gpl rimasto nella cisterna, evitando così l’insorgere di qualsiasi situazione di pericolo.

Un episodio simile si verificò lo scorso 8 agosto sulla litoranea Otranto – Porto Badisco, dove un’autocisterna uscì fuori strada e si ribaltò, causando la fuoriuscita del gpl che trasportava. In quella circostanza il conducente risultò positivo alla cocaina, ma fortunatamente nessuno rimase ferito. Il fatto accadde ad appena 48 ore di distanza dalla tragedia sul raccordo autostradale dell’A14, a Bologna, dove un incidente provocò l’esplosione di una cisterna piena di carburante, morti e decine di feriti.