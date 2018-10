Ricordo la frase del Giudice Rosario Livatino: “alla fine non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili”. Frase ripresa anche dal Sindaco in un post di qualche mese fa Ecco, a Lecce muore la credibilità sotto i colpi di un opportunismo politico che uccide ogni reale sentire, ogni tentativo di rendere la politica strumento per giungere al bene di chi si amministra e governa. Ora è dunque evidente che bisogna intendersi sul reale significato che vogliamo dare alla parola “bene”. Si può certamente dire che la politica nella sua concezione più ampia è l’arte di governare una città per il bene di tutti. Ed ecco che la parola bene vuole rappresentare la bussola di queste mie riflessioni.

Ma cos’è bene per i cittadini leccesi oggi? Non si teme di sbagliare quando si afferma che bene preliminare per i cittadini è che possano sentirsi rappresentati dai loro governanti, sia a destra che a sinistra. Di fatto i riferimenti politici nel 2017 erano questi, anche il civismo che ha tentato di assumere collocazione autonoma e terza, ha dovuto scegliere da quale parte stare. Ciò dimostra che per quanto si tenti di superare gli schieramenti i riferimenti destra e sinistra rimangono. Se c’è intesa su questa prima precisazione, sarà facile giungere alla conclusione che alcun bene potrà essere compiuto da chi governa, se rompe quel legame tra elettori ed eletti. Il risultato di questa frattura è un po’ il male di cui soffre la politica italiana degli ultimi anni. La sinistra che tradisce il lavoratore facendo affari con i banchieri, è la riprova che quando ci si reinventa qualcosa che non si è, si passa dal 40% al 16% in men che non si dica e viceversa. Questo a Palazzo Carafa lo sanno e si inventano patti per Lecce quando, forse, una scelta coraggiosa da una parte e dall’altra potrebbe essere premiata da un elettorato certamente estraneo a logiche di palazzo e spettatore di un teatrino poco edificante, inutile negarlo.

Quanto è accaduto a Lecce da marzo ad oggi non si può dire sia il bene per i leccesi. Prima Lecce mesi fa, si era fatta carico della responsabilità di evitare ai leccesi un lungo commissariamento, circostanza che attualmente è stata superata potendo rivotare a maggio. Anche perché di fatto al commissariamento si è comunque arrivati da un punto di vista economico con la votazione del predissesto voluta a tutti i costi dal Sindaco, nonostante la Corte dei Conti non l’avesse ritenuto un atto necessario. Con la votazione di quella delibera di fatto si è imposta una brusca riduzione dell’attività politica, a vantaggio di un rigore contabile che non ha mai premiato nessuno stato e nessuna amministrazione, tant’è che tutte potendolo evitare lo evitano. Diciamo che Salvemini è lo Juncker de abbasciu allu salentu!

Muore la credibilità politica dunque di chi ha minacciato sfiducia, di chi ha minacciato dimissioni, di chi ha offeso e di chi si è sentito offeso. Muore la credibilità politica di chi è convinto di ben governare, vantando un forte consenso della cittadinanza, ma che puntualmente evita le occasioni di ottenere dalla cittadinanza una maggioranza politica che oggi di fatto non ha e che riesce a spuntare solo perché sa cavalcare abilmente le paure di chi non vuole rifarsi una campagna elettorale. Non può quindi essere un bene per i leccesi essere governati da chi teme di non essere rieletto, perché ciò confermerebbe la mediocrità della sua azione politica e di governo. Non è bene per i leccesi essere rappresentanti da chi offende e scredita l’avversario politico in base al posizionamento di comodo che assume all’interno dei precari equilibri di palazzo Carafa. Nuzzaci e Giannotta potranno dire grazie perché i loro emolumenti sono salvi. Non è credibile chi attacca e offende, così come non è più credibile chi si sente attaccato e offeso, ma poi riesce a soprassedere.

Nel frattempo mentre tutti brindano per un patto che ancora non è perfettamente decifrabile nel merito, atteso che l’unica cosa certa è che Prima Lecce non farà più parte della maggioranza, mi chiedo se è un bene per Lecce che gli uomini di governo, in primis il Sindaco, accettino di amministrare una città, affrontando temi spinosi come la delibera del predissesto e la Lupiae, con una traballante maggioranza che dimostra di avere a cuore solo i propri interessi!

“Alla fine non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili”!

Riccardo Rodelli