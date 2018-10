LEQUILE (Lecce) – Non si arresta la scia di rapine in provincia di Lecce. Dopo l’assalto di ieri sera ai danni del corriere espresso Gls, che ha fruttato ai banditi ben 24mila e 500 euro, i malviventi sono tornati a colpire nel tardo pomeriggio a Lequile, prendendo di mira un supermercato.

La rapina è stata portata a termine pochi minuti dopo le 19 in via San Pietro in Lama, all’interno del supermercato Sisa. Ad agire, stando alle prime informazioni raccolte, due individui travisati da caschi integrali, uno dei quali brandiva un fucile a canne mozze.

Ottenuti i soldi, i rapinatori hanno quindi guadagnato l’uscita facendo perdere le loro tracce in sella ad uno scooter di grossa cilindrata. Il bottino è in fase di quantificazione. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti né tra i clienti né tra i dipendenti.

