LECCE – I controlli ad “alto impatto” della polizia si allargano anche nella zona 167 di Lecce e due fratelli leccesi finiscono in manette per spaccio. Si tratta di Roberto e Luigi Santo, entrambi 44enni, arrestati in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile di Lecce.

L’arresto dei due germani, uno dei quali si trovava già ai domiciliari, è scattato nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore di Lecce, che nei giorni scorsi hanno interessato in particolar modo la zona della stazione ferroviaria e le vie limitrofe.

Dopo avere assistito allo scambio soldi-droga tra uno dei fratelli (Luigi, quello incensurato) ed un cliente, i poliziotti sono usciti allo scoperto ed hanno bloccato sia il pusher che il cliente, successivamente identificato e segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Avviata la perquisizione domiciliare in casa dei fratelli Santo, gli agenti hanno così rinvenuto 18 dosi di eroina, sparse per le varie stanze della casa e per un peso complessivo di circa 14 grammi, nonché due dosi di marijuana (3 grammi totali), circa 500 euro, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga.

Ma non è tutto. Durante l’ispezione, infatti, sono stati sequestrati anche una rivoltella a tamburo ed 11 proiettili calibro 7,65, scoperti all’interno di una busta nascosta dietro ad un concio di tufo. I due fratelli Santo, pertanto, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Lecce con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da sparo.