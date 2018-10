LECCE – Incidente violentissimo sulla circonvallazione tra una Fiat 600 e una Punto, all’altezza della svolta per la chiesa del Quartiere Santa Rosa. Uno dei due conducenti è stato ricoverato in codice rosso, ma in ospedale le sue condizioni sono migliorate (è diventato codice giallo). Le auto sono state devastate dall’impatto: qualcuno potrebbe non aver rispettato la precedenza. È possibile che uno dei due stesse andando troppo veloce, ma per ora si tratta solo di ipotesi. La polizia municipale è ancora sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente più giovane se l’è cavata con qualche ferita superficiale. La strada è stata bloccata per un breve tratto in attesa di rimuovere quello che resta delle due auto. Maggiori informazioni nelle prossime ore.