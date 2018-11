di Francesco Oliva

CARMIANO (Lecce) – Una centrale per decriptare il segnale e consentire la visione della pay tv a prezzi stracciati. L’offerta è apparentemente allettante. Di più: assomiglia ad un affare. All’indomani della rivoluzione che ha stravolto il già complesso panorama delle piattaforme televisive dedicate agli appassionati di calcio (triplicandone le offerte) in molti si sono attrezzati riuscendo a proporre un sistema di contraffazione che permette di bypassare il regolare sistema dei contratti di abbonamento. Un metodo illegale che abbatte nettamente i prezzi di mercato e fa accedere a Sky.

Un mercato quello del “pezzotto” in forte ascesa in Italia come nel Salento. E nelle scorse ore i militari della sezione di pg della Guardia di Finanza, al comando del colonnello Francesco Mazzotta, sono usciti allo scoperto eseguendo un decreto di sequestro a firma del pubblico ministero Maria Rosaria Micucci a cacciadei dovuti riscontri su quella che si può ritenere una “centrale” per la decriptazione delle schede Sky e tutta la filiera con sede a Carmiano: dal presunto regista fino ai clienti.

L’indagine è stata avviata dopo una denuncia sporta da M.C., 35enne di Carmiano, titolare di un’azienda di servizi informatici. Nella denuncia evidenziava una serie di comportamenti illeciti di un proprio dipendente F.C., 30enne sempre di Carmiano, accusato di essersi appropriato indebitamente di somme di denaro riscosse per conto dell’azienda ma incassate a titolo personale. L’attività d’indagine, i riscontri, gli accertamenti e gli ascolti delle persone informate hanno fatto emergere, però un quadro ben diverso e più complesso di quello delineato dal denunciante. E’ emerso un quadro investigativo in cui l’amministratore della società da presunta vittima sarebbe diventato il regista di un presunto sodalizio criminale finalizzato alla vendita illecita e installazione in tutta la provincia di Lecce di apparati finalizzati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere e via satellite, in violazione della legge sul diritto d’autore.

Con la propria azienda M.C., insieme agli altri quattro soci (D.D.L., 34enne di Copertino, I.P., 42enne di Carmiano; R.N., 35enne di Novoli; C.P., 36enne di Carmiano) avrebbero commercializzato atti a decodificare illegalmente i segnali della pay tv, fornendo un codice d’accesso criptato (modalità del tutto nuova nel panorama della pirateria audiovisiva) da inserire nell’applicazione installata all’interno del box e consentendo la visione a titolo gratuito di tutti i programmi della cosiddetta pay-tv.

Per compiere l’illecita attività si è rivelato fondamentale il contributo di F.M., 54enne di Copertino, che si sarebbe occupato dell’attivazione e della riscossione dei pagamenti “in nero” del servizio “pirata” da parte di molti clienti beneficiari di tali abbonamenti. Il decreto di sequestro (che non corrisponde ad una sentenza anticipata ma ad un mezzo per acquisire prove) ha riguardato anche M.M., 45 anni, di Leverano; P.P.P., 32 anni, di Carmiano; A.S., 54 anni, di Carmiano; F.M., 42, di Carmiano; G.C., 52enne, di Carmiano; A.M., 58, di Carmiano; M.M., 43, di Leverano; M.M., 25, di Leverano e T.M., di 31, di Leverano. Il decreto di sequestro viene motivato “dal presupposto che esiste fondato motivo di ritenere che presso la sede principale ed eventualmente secondaria della ditta, in locali e depositi alla stessa ricollegabili nonché sulle persone e presso le abitazioni degli indagati possano rinvenirsi decoder, apparati elettronici contenenti codici d’accesso” L’intero materiale sequestrato è stato affidato al consulente tecnico Silverio Greco che procederà all’analisi dei supporti.

Su simili indagini c’è ben poco da scherzare. Codificare sul televisore per 10 euro i numeri rubati è un errore che può costare il carcere. Sul punto c’è una giurisprudenza consolidata. Nell’ottobre del 2017 una sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso di un utente di Palermo già condannato a 4 mesi reclusione e a 2mila euro di multa per aver violato la legge sul diritto d’autore per aver guardato la pay tv senza regolare abbonamento.