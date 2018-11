Di Oronzo Perlangeli

Il piano traffico natalizio è un parto travagliato, via XXV luglio si, via XXV luglio no, l’amministrazione ha ceduto alle pressioni di pochi commercianti nel decretare l’apertura della mai tanto citata via. Come mai?

“Abbiamo avviato un dialogo con le associazioni, convinti di poterci confrontare, ascoltare le loro proposte e dare seguito ai suggerimenti, e che gli stessi potessero essere utili a migliorare i provvedimenti presi in passato. Abbiamo riscontrato nelle parole dei rappresentanti una fiducia nei confronti dei provvedimenti sin qui adottati e ritenuti sufficienti per la riduzione del carico veicolare da via xxv luglio, ormai suddiviso su due arterie e che, per questa ragione, non necessita limitazioni al traffico. Alla luce di quanto emerso durante gli incontri, non parlerei di una resa, ma di un reale percorso di partecipazione iniziato il 16 ottobre , sul quale esprimo la mia personale soddisfazione”.

Lo shopping natalizio si preannuncia come un inferno dantesco per le comodità dei leccesi che non rinunciano all’auto. vi sono provvedimenti in gestazione in gradi di alleviare i disagi che sicuramente ci saranno?

“I provvedimenti che verranno presentati non potranno prescindere dall’attivazione dei parcheggi di scambio già utilizzati lo scorso anno, e di un servizio navetta che, con ogni probabilità, sarà effettuato con metodo differente – che preveda la corsa solo una volta che la navetta è piena, giacché, senza un provvedimento di limitazione al traffico, sarebbe difficile garantire la percorrenza ogni 10 min. Resto dell’idea che l’utilizzo dell’auto privata può essere evitato non solo ed esclusivamente da limitazioni veicolari, ma anche e soprattutto da un efficiente servizio di trasporto pubblico e da una serie di incentivi per l’utilizzo dei parcheggi di scambio, finalizzati ad evitare la ricerca affannosa del parcheggio in centro”.

Astraendosi dal suo ruolo di amministratore e calandosi in quello di operatore commerciale del centro storico ci puo dire la sua posizione in merito alla vexata quaestio riguardante l’inibizione totale alle auto richiesta a gran voce?

“Onestamente non parlerei del mio punto di vista imprenditoriale, rischierei di incappare nell’errore di tanti e cioè quello di effettuare valutazioni che possono riguardare solo un interesse esclusivo che cambia da tipologia a tipologia. posso solo affermare con certezza che delle vecchie strisce blu in Piazzetta Santa Chiara la mia attività non sente assolutamente la mancanza!”