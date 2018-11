NARDO’ (Lecce) – Marcello Greco è il consigliere delegato dal sindaco Pippi Mellone alle problematiche concernenti la mobilità sostenibile e il cicloturismo. Avrà il compito di fornire supporto e consulenza all’amministrazione su “fronti” che rivestono importanza strategica per il programma di governo. Il ruolo di Marcello Greco sarà cruciale soprattutto per due questioni molto importanti, relative a “Ciclonardò” e “Sulla buona strada – Comuni in pista”.

Si tratta rispettivamente della rete dei percorsi ciclabili della città in ambito urbano ed extraurbano finanziata con 1 milione e 420 mila euro, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta nei giorni scorsi (i lavori inizieranno a marzo 2019), e della pista ciclabile tra Santa Caterina e Quattro Colonne, il cui progetto (da quasi 3 milioni di euro) invece sarà candidato a un bando sull’impiantistica sportiva di Anci, Federazione Ciclistica Italiana e Istituto per il Credito Sportivo.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia – dichiara Marcello Greco – che mi impegna personalmente su un fronte a cui tengo molto e che ritengo di fondamentale importanza per tutti noi. Dobbiamo avere l’ambizione di rendere sempre più familiare il tema della mobilità sostenibile, che è il modello ideale di sistema di trasporti in ambito urbano che riduce al minimo l’impatto ambientale e migliora la qualità della vita.

Quando capiremo che gli spostamenti devono essere rapidi, intelligenti ed efficienti, la nostra città sarà una città migliore. Due progetti straordinari di questa amministrazione come Ciclonardò e Comuni in pista, che prevedono un totale di oltre 18 km di pista ciclabile quasi continua, vanno esattamente in questa direzione e sono orgoglioso di potervi contribuire”.