F.Oli.

LECCE – Nuovi sviluppi nella singolare vicenda di un anziano presentatosi mercoledì mattina presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” con una carota incastrata nelle parti intime. L’uomo, un 73enne residente in un comune dell’hinterland di Lecce, ha formalizzato denuncia presso la caserma dei carabinieri del posto. Alla presenza dei militari ha messo nero su bianco di essere stato prima rapinato e poi violentato con una carota che i suoi aguzzini gli avrebbero rifilato nelle parti intime.

Un’indagine, dunque. Questo perchè l’anziano ha raccontato che mercoledì scorso si trovava in casa: Era da solo. Il figlio al lavoro mentre la moglie si trovava in casa di un’amica. In due, secondo quanto denunciato, avrebbero scavalcato il muro divisorio molto basso della sua abitazione. Si sarebbero introdotti in casa per poi sorprendere l’anziano in garage. Qui, a dire la vittima, si sarebbe consumata prima la rapina e poi l’abuso.

I due malviventi, descritti come persone di colore, si sarebbero impossessati prima di alcuni orologi e poi del cellulare per poi abusare di lui con le modalità già abbondantemente riportate recuperando l’ortaggio che l’uomo aveva in garage. L’anziano ha allertato l’intervento dei carabinieri arrivati poco dopo nella sua abitazione. I militari, insieme al figlio, hanno accompagnato il 73enne presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” dove i medici hanno provveduto ad estrarre il corpo estraneo. da subito, l’uomo ha riferito di essere stato vittima di una rapina e di un abuso sessuale.

E, nelle ore successive, tale ricostruzione è stata messa nero su bianco in una denuncia. Per verificare l’attendibilità del racconto dell’uomo, assistito dall’avvocato Nicola Leo, i militari hanno sequestrato il pantalone indossato dall’uomo, la carota, un paio di mutante e tamponi con tracce ematiche per risalire al dna di altre persone. Di certo, al momento, non si esclude che l’anziano per crearsi un alibi con la moglie e il figlio abbia fornito un racconto inverosimile. Se effettivamente i carabinieri dovessero trovare conferma a questa seconda ipotesi l’anziano rischierebbe una denuncia per simulazione di reato oltre a dover fornire l’esatta spiegazione sull’accaduto ai propri familiari.