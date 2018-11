LECCE – “Inaccettabile e da condannare, senza “se” e senza “ma”, il volgare, gratuito attacco del Ministro Guardasigilli ai Colleghi Penalisti, dopo la presa di posizione di questi ultimi, pervero praticamente unanimemente condivisa, sulla questione-prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Concepiamo l’Avvocatura come una e non a compartimenti-stagno, per cui definire una parte di essa “azzeccagarbugli”, oltre a costituire una ipotesi di reato, diviene un insulto a tutte le Toghe di questo Paese, oltre che un clamoroso errore rispetto alla Storia, al Diritto ed al buonsenso.

L’auspicio è che tutte le Istituzioni, forensi e non, intervengano nel modo più celere e responsabile perché siamo di fronte ad una (questa si) “epocale “ aberrazione della politica e della sua comunicazione.” Lo comunica in una nota il Presidente di Camera Civile Salentina, Salvatore Donadei.