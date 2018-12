LECCE – Il presidente di Art&Co Gallerie, Tiziano Giurin, insieme al presidente del Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento”, Wojtek Pankiewicz, questa mattina si sono recati in visita a Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca.

Il presidente Giurin – si legge nel comunicato – ha illustrato al presule le importanti iniziative anche di livello internazionale programmate per i prossimi mesi con l’inaugurazione della nuova grande sede di via 47° Fanteria a Lecce, quindi, ha voluto fargli omaggio di un’opera del celebre artista, pittore, incisore, ritrattista, specialista in Arte Sacra, Antonio Savarè, con la quale la Galleria Art&Co intende celebrare la figura di don Tonino Bello in occasione dei 25 anni dalla morte, rappresentato in un abbraccio con Papa Francesco, che di recente gli ha reso omaggio ad Alessano e Molfetta.

Da parte sua, il presidente Pankiewicz ha espresso vivo apprezzamento a Monsignor Angiuli, sia per la sua opera pastorale, sia per le battaglie a favore del Salento, in alcune delle quali ha dato un significativo contributo anche “Valori e Rinnovamento” come, per esempio, quella per il riconoscimento della Via Francigena fino a Santa Maria di Leuca.

“Valori e Rinnovamento”e “Art&Co” con orgoglio e impegno continueranno a dare, anche in futuro, un significativo contributo ai progetti di crescita e di sviluppo della città di Lecce e del Salento tutto, realizzando insieme altri importanti eventi all’insegna della Bellezza.

Monsignor Angiuli, nel ringraziare per il dono e per la gentile visita ricevuti, ha espresso vivo apprezzamento per le iniziative di Art&Co e “Valori e Rinnovamento”, che hanno coniugato arte, cultura e impegno civile.