LECCE – Ennesimo incendio d’auto con la diavolina. È ormai allarme in città, dove da settimane si susseguono roghi di vetture spesso causate dalla mano dell’uomo.

Nel pomeriggio, attorno alle 18.30, l’ennesimo episodio si è verificato in via di Casanello, nel centro di Lecce, dove nel mirino dei piromani è finita un’Alfa Romeo Mito.

Giunti sul posto dopo l’allarme, gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce ed il personale della Polizia Scientifica hanno appurato la matrice dolosa delle fiamme.

Durante il sopralluogo, infatti, è stata trovata della comune diavolina, utilizzata come innesco per scatenare le lingue di fuoco. I poliziotti sperano di raccogliere elementi utili alle indagini dalla visione delle telecamere presenti nella zona.

Non è escluso che si tratti dello stesso autore degli incendi che, da qualche mese a questa parte, stanno interessando i veicoli dei residenti in via Idomeneo e dintorni. Che il piromane abbia cambiato zona della città per colpire?