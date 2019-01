LECCE – È cominciata la campagna elettorale è inevitabilmente i toni si accendono. Ma le parole di Massimo Fragola, ex componente della maggioranza Salvemini, sono pensanti come macigni: per il segretario provinciale di Andare Oltre il centrosinistra era in alto mare col Pug.

Tutte chiacchiere quelle di una caduta voluta perché non si voleva il Pug pensato dalla giunta Salvemini: in realtà, il motivo della caduta è un altro: “Le chiacchiere sul Pug non sono altro che chiacchiere!

Massimo Fragola, coordinatore provinciale di Andare Oltre – Italia, commenta le recentissime polemiche sul Pug. “Nella maggioranza che sosteneva Salvemini si era ancora lontani da ogni definizione di #Pug. In queste ore è stato detto che era in via di redazione un atto di indirizzo da sottoporre alla giunta comunale, per poter avviare l’iter. Dire che il governo Salvemini sia caduto per questo non corrisponde al vero. Il governo Salvemini è caduto non perché volesse fare il “#pug” ma perché faceva “#quak”: era un anatroccolo zoppo, che non ha mai voluto imparare a volare.

Per rispetto ai leccesi, il sindaco avrebbe dovuto avere il coraggio di coinvolgere tutte le componenti di maggioranza e anche l’opposizione su questi temi nevralgici: avrebbe dovuto conquistare la maggioranza in aula e non dimettersi alla prima difficoltà. Inoltre, se fosse vero che gli uffici erano pronti a far partire il Pug, questa non sarebbe altro che la conferma di una mancanza di condivisione assoluta! Un motivo in più per considerare Salvemini un politico non adatto a fare il sindaco di Lecce.

Per fare il sindaco non basta chiedere sostegno a chiunque, dalla Lega a Sel, ma occorre essere capace di ascoltare i consiglieri comunali e i cittadini.

Il problema di Salvemini, quindi, non è mai stato l’uomo ma il politico, che si è dimostrato incapace di dialogare con la maggioranza. C’è chi nasce per essere un buon allenatore. L’ex sindaco è stato un #DonChisciotte, che con il suo Sancho Panza ha avuto una immagine visionaria del proprio ego ma non della città.

Lecce è dei Leccesi e non del sindaco di Lecce, chiunque esso sia.