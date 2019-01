LECCE – Non possiamo che accogliere con Soddisfazione l’apertura al dialogo finalmente avviata da partiti ed alcuni momenti civici. Laddove non si riesca ad identificare una figura che possa unire la coalizione sulla scelta del candidato sindaco, è giusto e legittimo che la parola passi ai cittadini che meglio di altri possano dare la propria chiara indicazione grazie al ricorso primarie. Proprio in questa prima competizione potranno mettersi a confronto diverse personalità, distinte per esperienze e ideologie, spessori umani e politici, accettando con serietà la scelta che i leccesi vorranno compiere! Un centrodestra unico non può che ripartire dall’ampia partecipazione dei cittadini! lo comunicano in una nota congiunta il Presidente di Sentire Civico Monica Faggiano e il Coordinatore provinciale Giancarlo Capoccia.