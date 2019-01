F.Oli.

SPECCHIA (Lecce) – Sarà giudicato in abbreviato condizionato Lucio Marzo, il 19enne di Montesardo salentino, omicida reo confesso della fidanzata Noemi Durini, per le minacce con un coltello rivolte ad un ragazzo di Specchia “punito” per il solo fatto di aver chiesto informazioni sulla ragazza nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa. La richiesta di rito alternativo (avanzata dall’avvocato difensore Luigi Rella) è stata accolta dal gup Aristodemo Ingusci che ha fissato la discussione del processo per il prossimo 16 maggio. Abbreviato condizionato, dunque dall’ascolto di alcuni testimoni presenti all’esterno di un bar di Montesardo salentino (frazione di Alessano) nel momento in cui si sarebbero consumati i fatti. La persona offesa, assistita dall’avvocato Francesco Martinese, trattandosi di un procedimento davanti al Tribunale per i Minori, non si è potuta costituire parte civile.

La vicenda, oggetto di un processo, risale ai giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Noemi Durini. A Specchia, paese di residenza della ragazza così come nei paesi limitrofi, si era creata una rete sociale per rintracciare la studentessa di 16 anni scomparsa nel nulla il 3 settembre del 2017 e ritrovata senza vita dieci giorni dopo in una campagna di Castrignano del Capo. In quel lasso di tempo – tra il giorno della scomparsa e il ritrovamento della studentessa – parenti, amici, conoscenti e semplici cittadini della ragazza si attivarono spontaneamente per supportare le forze dell’ordine nelle ricerche. La stessa madre della 16enne aveva lanciato un appello ai propri concittadini.

E nel lungo elenco di volontari compariva anche G.A., 34enne di Specchia, amico di Noemi. Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa della ragazza, il giovane incrociò Lucio davanti a un bar di Montesardo. L’allora fidanzato di Noemi si trovava in compagnia del padre e alla domanda su dove potesse trovarsi Noemi reagì in maniera scomposta. Molto scomposta. Lucio minacciò G.A. puntandogli un coltello all’altezza dell’addome lambendolo di striscio. Il padre dell’allora 17enne uscì da un ingresso secondario del bar brandendo un’ascia mentre G.A. decise a quel punto di allontanarsi per evitare guai peggiori.

Successivamente presentò una denuncia presso la caserma dei carabinieri della stazione di Specchia. che ha portato all’apertura di un procedimento a carico di Lucio culminata in una richiesta di rinvio a giudizio a firma del pubblico ministero Anna Carbonara. Il giovane Lucio, detenuto nel carcere di Quartucciu in provincia di Cagliari, ha incassato di recente una condanna 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio e un altro procedimento approdato all’udienza preliminare relativo all’accusa rivelatasi infondata rivolta ad un meccanico di Patù di aver ucciso la ragazza. Oggi era presente in aula. E tornerà a Lecce nella giornata di domani (trascorrerà la notte nella struttura minorile di Bari) per partecipare questa volta presso il Tribunale ordinario all’udienza in cui risponde di calunnia ai danni del meccanico di Patù accusato ingiustamente di aver ucciso la povera Noemi.