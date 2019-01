SAN CESARIO (Lecce) – Clima sempre più teso a San Cesario. I consiglieri di minoranza del gruppo “Insieme partecipazione e rinnovamento”, Andrea Romano, Fabiana Del Cuore, Viviana Zizza e Giulio Greco, intervengono dopo un comunicato del sindaco Fernando Coppola, con cui il primo cittadino aveva annunciato finanziamenti ed opere per 70mila euro ottenuto per intercessione del ministro Salvini. “Con lo stesso sistema la passata amministrazione avrebbe dovuto fare manifesti 6 x 3 per il governo di centro-sinistra, tanto ingenti sono stati i finanziamenti ottenuti, a partire dalle scuole”.

“I finanziamenti ottenuti da questa amministrazione, invece, sono solo briciole rispetto alle tante risorse stanziate in quest’ultimo anno dalla Regione Puglia, governata dal centro-sinistra. Farebbe bene il sindaco a riflettere su quante occasioni siano state perse dalla sua maggioranza (bandi community library, fognatura pluviale, bonifica amianto e decine di misure sulla cultura per citarne solo alcuni) a causa di incapacità o di scelte politiche incomprensibili. Tutto questo senza un progetto vero per lo sviluppo della nostra comunità”.

“Si è preferito”, prosegue la nota, “tartassare i cittadini con strumenti diabolici (gli ormai celeberrimi photored), spacciandoli come necessari per la sicurezza e per il risanamento dei conti. Peccato, però, che gli incidenti stradali possono solo aumentare vertiginosamente e che il bilancio dello scorso anno si sia chiuso con oltre un milione di euro di avanzo. È urgente bloccare questa folle macchina sanzionatoria pensata per finanziare i capricci improduttivi di una giunta in balia di una propensione alla spesa mai vista”.

“Tanta approssimazione, tanto spreco, tanta inutile ostentazione che i cittadini, soprattutto quelli che hanno creduto alle lusinghe delle solite promesse elettorali”, prosegue la nota, “hanno verificato non essere degne di ulteriore fiducia”.