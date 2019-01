LECCE – Cocaina in dosi pronte per lo spaccio, materiale per il confezionamento e circa 400 euro in contanti. È quanto i carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione del 49enne leccese Mario Miccoli, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno infatti rinvenuto 15,6 grammi di cocaina suddivisa in dosi, nonché materiale per confezionare lo stupefacente e la somma di 385 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante il controllo dei militari, è stata fermata anche una giovane di 33 anni, che aveva appena acquistato una dose di cocaina dal leccese. Per la giovane, pertanto, è scattata la segnalazione al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Miccoli, invece, è stato arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale del capoluogo salentino.

(foto di repertorio)